Kimse artık af beklemesin

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma çerçevesinde 27 milyar lira gelir toplandığını belirterek, “Artık bundan sonra yeniden yapılandırma kanunlarına ihtiyaç duymayacak şekilde kolaylaştırılmış tescil müessesesi diye bir müessese getirdik. O açıdan şunu net söyleyebilirim; bundan sonra artık kimse bir yeniden yapılandırma kanunu beklemesin” dedi. KDV reformu çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Ağbal, İngiltere’deki KDV uygulamasını yerinde incelediklerini belirterek, “İngiltere örneğinde bu çok bariz, işletmelerin aleyhine uygulamaların hiçbirisi yok. O zaman örnek belli, bizim de aynı şekilde KDV Kanununda işletmelerimizin aleyhine olan uygulamaları kaldırmamız lazım. En radikal düzenleme belki de sonraki döneme devreden KDV uygulamasını kaldırmak olacak” dedi.

ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Ağbal, NTV’de katıldığı programda, toplu sözleşmenin, tüm kamu çalışanlarının gelirlerini artıran bir şekilde sonuçlandığını dile getirerek, 2018 ve 2019 için zam oranının toplamda yüzde 17.5 olduğunu ifade etti. “Her iki yılda da önümüzdeki süreçte enflasyonun üzerinde olacağını tahmin ettiğimiz bir zammı vermiş olduk” diyen Ağbal, bugüne kadar kamu çalışanlarının gelirlerinde hep enflasyonun üzerinde artış yaptıklarını söyledi. Şu anda en düşük memur maaşının 2 bin 721 lira olduğunu hatırlatan Ağbal, “Bu rakam Ocak 2018’de 2 bin 830 lira olacak. Temmuz 2018’de 2 bin 929 liraya, 2019 Temmuz’unda ise 3 bin 200 liraya çıkacak” dedi. Ağbal, olası enflasyon farkını da karşılayacaklarını, hükümet olarak tüm toplu sözleşmelerde bunu uyguladıklarını vurgulayarak, “Vermiş olduğumuz zam oranları gerçekleşen enflasyonun altında kalırsa, her hal ve takdirde memurumuzu, memur emeklimizi enflasyona ezdirmemek için enflasyondan kaynaklanan farkı ilave olarak her zaman için veriyoruz” dedi.

ZAM MALİYETİ 13 MİLYAR

Taşeron işçilerle ilgili olarak da Ağbal, “Toplumun geniş bir beklentisi olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili artık bir somut noktaya da gelinmesi gerekiyor. Çok uzak olmayan bir vadede bu çalışmaların sona geleceğine inanıyorum ve vatandaşlarımızın bu meselesini de inşallah tatlıya bağlayacağız” dedi. Ağbal, memur ve memur emeklilerine yönelik toplu sözleşmede, bundan önceki toplu sözleşmelerde olduğu gibi genel oran artışı dışında hizmet kollarıyla ilgili de birçok alanda ilave iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, “Hepsini dahil ettiğim zaman 2018 bütçesine yaklaşık 13 milyar lira civarında bir ilave artış gelmiş oldu. Bunu da bütçe imkanları çerçevesinde mevcut kaynaklarımızla karşılayacağız” dedi.

BÜYÜMEYE REVİZYON

MALİYE Bakanı Ağbal, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinde revizyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, 2017-2019 dönemini kapsayan OVP’de 2017 için büyüme oranını yüzde 4.4 olarak öngördüklerini hatırlattı. Ağbal, “İnşallah bütün göstergeler, 2017’nin ikinci çeyreğinde de ekonominin yakaladığı bu ivmeyi sürdüreceğini ve büyüme oranının özellikle ikinci ve üçüncü çeyrekte daha da artarak devam edeceğini gösteriyor. Bugün son veriler dikkate alındığında, 2017 yılı için açıkladığımız yüzde 4.4 oranındaki büyüme oranını yukarı yönlü revize edeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu. Kamu kurumlarının kendisine çeki düzen vereceğini belirten Ağbal, “Cari harcamalarla ilgili alacağımız tedbirler konusunda ilgili kurumlarımız şu anda teknik hazırlıklarını yapıyor, bir araya geleceğiz, burada hazırladığımız önerileri en son Bakanlar Kuruluna getireceğiz” dedi.