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    Kimlik soran emniyet müdürüne saldırıda yeni gelişme

    EDİRNE (İHA)
    14.11.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Edirne'nin Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin'e ve beraberinde 2 polise saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tekin ve beraberindeki 2 polis memuru, gece yarısı ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında yaptığı asayiş uygulaması sırasında saldırıya uğramıştı.

     
    Mustafa Tekin ve beraberinde ki 2 polise saldıran 4 zanlı adliyeye çıkarıldı. 6 saat süren sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen 4 kişiden İ.A, Y.A. ve S.A. tutuklanarak cezaevine sevine sevk edildi.

    Öte yandan, gerçekleştirilen saldırının ardından Uzunköprü halkı, Emniyet Müdürüne sosyal medya üzerinden taziye dileklerini iletti. Daha sonra vatandaşlar Emniyet Müdürü Tekin'e destek amacıyla sosyal medya aracılığı ile imza kampanyası başlatıldı.

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    Etiketler: son dakika , saldırı
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