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    Kimlik kontrolü yapan 4 sahte polise gözaltı

    AA
    09.09.2017 - 00:43 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 00:43

    Afyonkarahisar'da girdikleri bir kafede kendilerini polis olarak tanıtıp kimlik kontrolü yapan 4 kişi gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı.

    Şüpheliler ayrıca 2 kişinin de evinde arama gerçekleştirdi. Söz konusu kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.
    Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.

    Etiketler: Afyonkarahisar , polis , arama
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