Kimlik kontrolü yapan 4 sahte polise gözaltı

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Erenler Mahallesi'nde bir kafeye gelen 4 kişi, polis olduklarını belirterek kimlik kontrolü yaptı.

Şüpheliler ayrıca 2 kişinin de evinde arama gerçekleştirdi. Söz konusu kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi serbest bırakıldı.