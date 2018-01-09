Kimlik bilgileri, akıllı evleri ve WiFi bağlantılarını böyle koruyor

McAfee’nin yaptığı inovasyon çalışmalarının bir ürünü olan çözüm, McAfee Kimlik Hırsızlığından Koruma (McAfee Identity Theft Protection) adını taşıyor. McAfee Kimlik Hırsızlığından Koruma kullanıcılara kimliklerini güvende tutmaları için ihtiyaç duydukları kişisel ve finansal görüntüleme araçlarının yanı sıra kurtarma araçlarını da sunuyor. Böylelikle kullanıcılar kimliklerini korumak için proaktif bir yaklaşıma sahip oluyor. Üstelik D-Link ve Samsung iş birliğiyle hayata geçirilen yeni inovasyonlar, McAfee'nin internete bağlı evler, mobil güvenlik ve kişisel gizlilik gibi alanlarda en önemli güvenlik ihtiyaçlarına yanıt vermesini sağlıyor.

Tehdit yelpazesinin geçirdiği hızlı evrim, bugünün dijital tüketicilerinin güvenlik ihtiyacını hayatın her alanına yayılacak şekilde genişletiyor. Kullanıcıların geleneksel antivirüs yazılımından daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu bilen McAfee, mobil aygıtlar ve evden internete bağlanan cihazları kapsayacak şekilde gizlilik çözümlerini genişletirken, kimlik hırsızlığına karşı tüm aileyi koruyor. McAfee Identity Theft Protection, McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family ve McAfee Safe Connect ile tüketiciler her geçen gün değişen dijital dünyanın büyüklüğü, hızı ve karmaşası karşısında kendi iç huzurunu sağlayabiliyor. Bu yeni ürünlerin yanı sıra, dünyanın dört bir yanındaki OEM'ler, telekomünikasyon ekipman üreticileri ve internet servis sağlayıcıları, McAfee ile ortak çalışarak müşterilerinin güvenliğini sağlıyor.

Dijital Kimliğin Güvence Altına Alınması

Kimlik hırsızlığı tüm tüketiciler için önemli bir sorun teşkil ederken, ABD’li kullanıcıların %66'sı en çok endişe duyduğu suçun kimlik hırsızlığı olduğunu ifade ediyor. Tüm bu endişeye karşın, kimlik hırsızlığından koruma servislerine kayıtlı Amerikalıların oranı %37'yi geçmiyor. McAfee bireylerin kendini güvende hissetmesinin, toplum huzurunu sağlamak için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Kişisel görüntüleme, finansal görüntüleme ve kurtarma araçları, kendi kimliklerini güvende tutmak isteyen kullanıcıları ihtiyaç duydukları araçlarla destekliyor.

Öne çıkan özellikler:

Siber Görüntüleme – Online karaborsayı ve Dark Web'i tarayarak, kişisel bilgilerin risk altında olması durumunda kullanıcıyı uyarır.

Sosyal Güvenlik Numarası Takibi – Kullanıcının Sosyal Güvenlik Numarası ile ilişkilendirilmiş bilinen isimler ve adresleri raporlayarak, olası sahte kimlikleri ortaya çıkarır.

Kredi Görüntüleme – Kredi geçmişini baz alan raporlarla, kullanıcıları kredi notundaki değişikliklere karşı uyarır.

7 Gün 24 Saat Özel Müşteri Temsilcisi Desteği – Kullanıcılar doğru kredi kullanımından kimlik hırsızlığıyla mücadeleye kadar çeşitli konu başlıklarında sorulara yanıt verip kılavuzluk edebilen müşteri temsilcilere ulaşabilirler.

Mobil Ekosistemin Korunması

Kullanıcıların herkese açık Wi-Fi ağlarına mobil cihazlarından bağlanma eğilimi gittikçe artıyor. Bu ağlar güvensiz oldukları için kişisel bilgilerin siber suçluların eline geçme riski de artıyor. McAfee'nin iş ortakları, bu riski azaltmak için güvenliğin en baştan cihazların içine dahil edilmesi ortak vizyonuyla hareket ediyor. Arka uçta McAfee teknolojisini kullanan ve böylelikle bilgiyi ve online aktiviteleri otomatik olarak şifreleyen Samsung Secure Wi-Fi, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'daki Galaxy Note 8 modelleri için sunuluyor.