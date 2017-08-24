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    Kimler kurban kesmelidir? Hangi koşullarda kurban kesilir?

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 14:44Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 14:44

    Kimler kurban kesmelidir sorusu, İslam dininin emirleri arasında yer alan bu ibadeti gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Hangi koşullarda kurban kesilebileceğini de sorgulayan vatandaşlar, dini kaynaklar üzerinden detayları araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kimler kurban kesmelidir? İşte, hangi koşullarda, kimler kurban kesmelidir sorusunun cevabı

    Kimler kurban kesmelidir sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İşte, Diyanet'in yapmış olduğu açıklama;

    Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452- 453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan  nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

     

    Etiketler: kurban , kimler kurban kesmeli , hangi koşullarda kurban kesilir
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