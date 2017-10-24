Kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşten çıkartılanların kısa süreli olarak mağduriyetini karşılamak amacıyla işsizlik maaşı kurtarıcı oluyor. İşte işsizlik maaşıyla ilgili en çok merak edilenler:

İşsizlik ödeneğinden SGK’lı çalışanlar yararlanabiliyor. İşten kendi isteğiyle çıkanlar bu maaşı alamıyor. Fakat haklı olarak iş akdi feshi yapıldıysa ve haklı olduğu ispatlandıysa işsizlik maaşına başvuruda bulunmak mümkün. İşsizlik maaşı almak için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunmak gerekiyor. Bu sürede başvuruda bulunulmaz ve başvuru gecikirse geçen her zaman için alınılacak işsizlik maaşı süresinden kesiliyor. Başvuruların İŞKUR birimine şahsen gelerek yapılmasının yanı sıra elektronik ortamda da yapılması mümkün. İşsizlik sigortası başvurusu yapılırken aynı zamanda şahsın iş arayan kaydı da yapılıyor. Bu sayede danışmanlık ve işe yerleştirme gibi hizmetlerden de faydalanılıyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli şartlar

Kişinin iş yeri tarafından işten çıkartılmış olması,

Son çalıştığı yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmak,

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizi ödemiş olmanız gerekiyor.

İşsizlik maaşı süresi

Son üç yıl içerisinde farklı iş yerlerinde olsa da en az 600 gün sigortalı çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün,

900 gün sigortalı çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün,

1080 gün sigortalı çalışarak işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Maaş hesaplaması ise; sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak ortalama brüt maaşın yüzde kırkı olarak yapılıyor. Ancak üst sınır brüt asgari ücretin yüzde sekseni kadar ve bu da 2017 yılı için 1.411,21 TL olarak uygulanıyor. Maaşı almak için PTT şubesine T.C kimlik numarası bulunan kimlik kartı ile başvuru da bulunuluyor.

İşsizlik maaşının kesildiği durumlar

İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin haklı nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri bir daha başlatılmamak üzere kesiliyor.

İşsizlik ödeneği alınan dönemde kayıt dışı çalışan kişilerin ödenekleri bir daha başlatılmamak üzere kesiliyor.

İşsizlik ödeneği alınan dönemde herhangi bir güvenlik kurumunda yaşlılık aylığı alanların ödeneği başladığı tarih itibariyle kesiliyor.

İŞKUR’un sağlamış olduğu danışmanlık ve iş kurslarına katılmayıp reddetmek de iş ödeneğinin kesilmesindeki sebeplerden biri.