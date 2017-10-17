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    Kiminle ve nasıl bir hükümet kuracak

    Celal ÖZCAN
    17.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da pazar günü yapılan erken genel seçimlerde seçmenler ülkeyi 31 yaşındaki Sebastian Kurz’a emanet etti. Kurz seçimi kazandı ama hükümeti kurabilecek mi?

    AVUSTURYA’da genel seçimin en büyük kazananı Sebastian Kurz oldu. Seçmenler ülkeyi 31 yaşındaki Kurz’a emanet etti. Ama genç deyip geçmemek gerekiyor.
    Daha 20 yaşlarında siyasete atılan Sebastian Kurz, Washington’da Avusturya Büyükelçiliği’nde yaptığı stajın dışında hiçbir diplomasi tecrübesi olmadan 27 yaşında Avusturya Dışişleri Bakanı oldu ve tüm Avrupa başkentlerinde en büyüklerle aynı göz hizasında Avusturya’yı başarıyla temsil etti. Hatta Dışişleri Bakanı olarak 2015 mülteci krizinde Başbakan Angela Merkel’e karşı gelerek, Balkanları mülteci göçüne kapattırdı. Kurz, muhafazakar parti lideri olmasına rağmen, aynı çizgide oldukları halde Merkel’le görüş ayrılıkları olduğunu saklamıyor.
    İyi bir dinleyici ve yeni fikirlere açık biri diye tanınan Sebastian Kurz, mayıs ayında muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) başkanlığını devraldı. Sosyal Demokratlarla (SPÖ) ortak olduğu koalisyonu sona erdirip erken seçimlerin yolunu açtı.
    Sebastian Kurz, yüzde 31.36 oranla birinci parti çıktı ama oyları tek başına hükümeti kurmaya yetmiyor. Koalisyona gitmek zorunda. Hükümeti kurarsa, 31 yaşında dünyanın en genç başbakanı olacak. Avusturya’da koalisyon için poker oyunu böylece başlamış bulunuyor.

    700 BİN MEKTUPLA OY
    Seçimin ikinci kazananı aşırı sağcı ve neonazi bir geçmişe sahip, Özgürlükler Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache. Strache oylarını yüzde 6.8 oranında artırdı. Seçimin en kaybedeni ise Sosyal Demokratlar. Sosyal Demokrat Parti 2013 seçimlerinde aldığı oyun üzerine çıkamadı. Yüzde 26.8 oy oranıyla SPÖ üçüncü sıraya düştü. Aşırı sağcı FPÖ ise yüzde 27.3’le ikinci sırada. Buna 700 bin civarında mektupla oylar dahil değil.
    Mektupla oyların sayımı perşembe günü bitecek ve hangisinin ikinci parti olacağı o zaman netlik kazanacak.
    Sandıktan çıkan sonuca göre hükümeti kurma hakkı, sembolü siyah renk olan Halk partisi lideri Sebastian Kurz’un. Kurz’un iki seçeneği var: Ya sembolü mavi renk olan aşırı sağcı FPÖ ile siyah mavi bir koalisyon ya da Sosyal Demokratlarla siyah kırmızı bir koalisyon.

    HER YOLU DENEYECEKLER
    Ancak ÖVP’nin ağır topları Spindelegger ve Pröll, SPÖ’nün Kurz’un başbakanlığını engellemek için her yolu deneyeceklerini söyledi. İkisi de Kurz’a koalisyon görüşmelerini çok şeffaf yürütmesini, her gelişmeyi kamuoyuyla paylaşmasını tavsiye etti.
    Seçimi kaybeden SPÖ lideri Christian Kern, aşırı sağcı “FPÖ ile koalisyona açık mısınız?” sorusuna cevap vermedi ama siyah mavi koalisyon kurulacağından hareket ettiğini söyledi. Sosyal Demokratların önemli isimlerinden Viyana Eyalet Başbakanı Michael Haeupl da, aşırı sağla kırmızı mavi bir koalisyon olasılığı görmediğini, Kurz’la siyah kırmızı bir koalisyon şansını da siyasi olarak oldukça zayıf bulduğunu belirtti.

    PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANI

    ÖVP: Yüzde 31.36 (+7.37) Aldığı oy: 1 milyon 341 bin 930
    SPÖ: Yüzde 26.75 (-0.07) Aldığı oy: 1 milyon 144 bin 516
    FPÖ: Yüzde 27.35 (+6.85) Aldığı oy: 1 milyon 170 bin 455
    Neos: Yüzde 4.96
    Pilz: Yüzde 4.14
    Yeşiller: Yüzde 3.32 ile yüzde 4 olan seçim barajına takıldı.

    * 700 bin civarındaki mektupla kullanılan oylar henüz sayılmadığı için yukarıdaki rakamlara dahil edilmemiştir.

    Etiketler: Aşırı sağ
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