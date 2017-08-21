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    Hürriyet>Dünya>'Kimin diktatör olduğunu bakmıyoruz'

    'Kimin diktatör olduğunu bakmıyoruz'

    AA
    21 Ağustos 2017 - 11:33Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:33

    İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, İran Dini Lideri Ali Hamaney'in kendisine İran'ın Suriye ve Irak'ta çıkarlarını gözettiğini söylediğini aktardı.

    İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'ya göre, başkent Tahran'da 15'incisi düzenlenen Dünya Cami Konferansı'nda konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Kasım Süleymani, İran'da bazı yöneticilerin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'i diktatör olarak gördüklerini, fakat lider Hamaney'in konuya çıkar odaklı yaklaştığını belirtti.

    Süleymani, "Bizim ülke içi ve dışındaki yüksek makamlarda bulunan bazı dostlarımız, 'Suriye ve Irak'a girmeyin. İran'ı koruyun yeter' diyorlardı. Hatta biri, 'Yani biz, gidelim diktatörleri mi savunalım?' demişti. Rehber (Lider Hamaney) ise, 'İlişki kurduğumuz ülkelere hangisinin yöneticisi diktatör veya değil diye mi bakıyoruz? Biz çıkarları gözetiyoruz.' cevabını verdi." diye konuştu.

    Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.

    Etiketler: iran , kasım süleymani , Ali Hamaney
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