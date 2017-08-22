Kim’i feci kızdırdılar

KUZEY Kore’nin tehdidine rağmen ABD, her yıl Güney Kore ile yaptığı askeri tatbikatı iptal etmedi. ABD’den 17 bin 500, Güney Kore’den 50 bin askerin katıldığı, bilgisayar simülasyonu ile yapılan ‘Ulchi Özgürlük Muhafızı’ savaş oyunu dün başladı. Kore’de tansiyonu düşürme yönünde girişimleri bulunan Çin, ABD’nin bu savaş oyunlarından vazgeçmesini Kuzey Kore’nin

ise füze denemelerine son vermesini öneriyordu. Her şeye rağmen savaş oyunlarının başlaması üzerine Çin, tatbikata son verilmesi çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Sözcüsü Hua Chunying, “Kore yarımadasındaki hali hazırdaki durum çok hassas ve kırılgan, bu da Güney Kore ve ABD gibi ilgili tarafların tansiyonu düşürmek için ortak çaba sarf etmesini gerektiriyor. Ortak tatbikatın tansiyonu düşürmek için faydalı olacağını düşünmüyoruz. İlgili taraflara, askıya almaya karşılık askıya alma teklifini ciddi bir şekilde ele almalarını öneriyoruz” dedi. Donald Trump yönetimi, Kuzey Kore’nin en yakın partnerlerinden olan Çin’i Pyongyang yönetimine yeterli baskı yapmamakla suçluyordu.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ise tatbikatın savunma amaçlı olduğunu, yarımadada tansiyonu yükseltmeyi hedeflemediğini söyledi.

SAVUNMA AMAÇLI

Moon Jae-in bu savaş oyununun her yıl yapıldığına işaret ederek savunma amaçlı olduğunu, kimsenin provokatif girişimlere kalkışmaması gerektiğini kaydetti. Sahadan çok bilgisayar simülasyonu şeklinde gerçekleşecek savaş oyunu 31 Ağustos’a kadar sürecek. Bu yıl ABD’den 17 bin 500, Güney Kore’den ise 50 bin asker katılıyor. Geçen yıl 25 bin ABD askeri katılmıştı. ABD’nin asker sayısını indirmesinin Kuzey Kore krizi ile ilgili olmadığı belirtildi.

‘SAVAŞ MANYAKLARI’

Kim Jong-un liderliğindeki Kuzey Kore ise gelişmelere sert tepki gösterdi. Resmi KCNA haber ajansı, “Kore yarımadasında bir nükleer savaş tetiklemek istiyorlar. Kore yarımdasında durum, savaş manyaklarının pervasız şekilde kuzeyi hedef alan savaş gürültüsü nedeniyle kritik bir aşamaya ilerledi” dedi.

KRİZDEN SONRAKİ İLK HAMLE

- Kuzey ve Güney Kore 1950-53 yıllarındaki savaşın ardından bir barış anlaşması yapılmadığından teknik olarak hâlâ savaş halindeler.

- Kuzey Kore’nin son dönemdeki füze denemelerinin ardından ABD’nin anakarasını vuracak şekilde teknoloji geliştirdiği haberleri tansiyonu yükseltti.

- BM Güvenlik Konseyi’nin 5 Ağustos’ta Kim Jong-un liderliğindeki ülkeye yeni yaptırımlar getirmesi gerilimi daha da arttırdı.

- ABD Başkanı Trump’ın tehditleri üzerine Kuzey Kore yönetimi de Pasifik’te ABD toprağı olan Guam’a yönelik füze tatbikatı planı açıkladı.

- Kuzey Kore lideri Kim, ABD’nin adımlarına göre planın uygulanıp uygulanmayacağına bakılacağını söyledi. Son tatbikatın ardından Pyongyang’ın yanıtının ne olacağı merak konusu.