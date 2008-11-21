Kime küfür edilmez

Stada gelen her kime mikrofon uzatsanız “Küfre Karşı” olduğunu söyler. Maç başlayınca ise koro halinde küfürler söylenmeye başlanır. Herhalde toplum psikolojisi dedikleri şey bu.

Bundan 15-20 yıl önceki maçlardan aklımda kalan, hakaret içeren en ağır tezahürat “Fincanı Taştan Oyarlar” şarkısının futbol versiyonu idi. Son kısımdaki kelime söylenmez, tezahürat el çırparak tamamlanırdı. Nerelerden nerelere gelindi. Bunda herkesin suçu var. Peki, bu toplumsal sorunu çözmek için kimler ne yapabilir?

Polisiye tedbirlerle çözebilir miyiz? Zor. Üstte başta taşınan bir şey değil ki, stada girerken üst aramasında bulunup, el konulsun. Taraftar küfre başlayınca, güvenlik güçleri müdahalede bulunur ve olaylar büyür.

Eğitimle çözülebilir mi? Tabiki. Ama sonuç almak için uzun bir sürenin geçmesi gerekir. Biran önce çalışmalara başlanmalı. Bu arada başka tedbirler de alınabilir.

Gökmen Avcı yazıyor

Federasyon geçen senelerde olayın üzerine kararlılıkla gitmeye başlamıştı. Maçlarda anonslar yapılıyor, takımlar ciddi cezalar alıyordu. Kötü ve Çirkin Tezahüratlar azalmasa da, zaman içinde ceza uygulamaları azaldı. Neden mi? Çünkü artık “Hakemlere Küfür Edilmiyor.” da ondan.

Geçen haftaki Fenerbahçe Galatasaray maçında Arda’ya koro halinde sürekli küfür edildi. Maçın sevk ve idaresinde tek yetkili olan HAKEM, küfürleri duymadığından mı, yoksa kendisine edilmemesinden dolayı mı, bu konuda hiçbir şey yapmadı.

Futbolla ilgili tüm kurumların saygınlığını korumak Türkiye Futbol Federasyonun görevidir. Bunun için çeşitli yönetmelikler çıkarır ve uygulasınlar diye Hakemlere Tam Yetki verir. Onlarda bunları uygularlar. Sert bir faule maruz kalan futbolcu, pozisyonun kart gerektirdiğini el hareketiyle veya sözlü olarak bildirirse, “SEN BANA İŞİMİMİ ÖĞRETECEKSİN. BU HAREKETİNLE BENİ VE HAKEM CAMİASINI RENCİDE EDİYORSUN.” diyerek, SARI KARTINI gösterir. Kendisine küfür edilirse, yönetmeliklere göre gerekli anonsları yaptırır ve gerekirse maçı tatil eder. Raporunda bu konudan bahseder, kulüp ceza alır.

Peki, seyirciler rakip takım oyuncusuna veya kulüp başkanına küfür ederse ne olur? Oyuncu sinirlenip tepki verirse (sözlü olarak veya hareketleriyle.), maç içinde oyundan ihraç edilmeye varacak cezalar alır. Sonrada Disiplin kuruluna verilir. Birde oradan ceza alır. Küfür eden taraftarın kulübü ise, Gözlemcinin de raporunda belirttiği sebebten dolayı ceza almaz. (“Maçın genelinde Yöneticiler, gerek saha içinde, gerekse tribünlere giderek kötü tezahüratın yapılmaması konusunda çabalarda bulunmuştur.” yorumunu.)

Federasyon bu konuda hakemleri cesaretlendirebilirse, kısa bir süre içinde yol alınabilir. Tribünlerdeki şiddet ve küfür yüzünden düşen seyirci kalitesi, böylelikle artabilir. Bizde eşlerimizi, sevgililerimizi, kızlarımızı alıp, o heyecanı yerinde yaşarıZ...

Böyle bir ortam oluşursa, KİME KÜFÜR EDİLMEZ? HİÇ KİMSEYE...

