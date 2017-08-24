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    Kim’den silahlanma emri

    Hürriyet Haber
    24 Ağustos 2017 - 00:50Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 00:50

    ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikat başlatmasının ardından Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, Kimyasal Malzeme Enstitüsü’ne “katı yakıt roket motoru ve roket savaş başlığı uçları üretiminin artırılması” için emir verdi.

    Pyongyang’tan gelen açıklamasının ardından Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae In, orduya ve hükümet yetkililerine, Kuzey Kore’nin olası bir provokasyonuna karşı “eksiksiz hazırlık” yapmaları talimatını verdi.

    Etiketler: Kim Jong Un , ABD , gazetehaberleri
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