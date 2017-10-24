Kimchi nedir?

Kimchi, özellikle Kore'de en çok tüketilen besinler arasında yer almaktadır. Kimçi, ayrıca kimchi, gimçi, gimchi veya kimchee olarak da bilinenen, mayalanmış kırmızıbiber ve sebzelerden özellikle çin lahanasından yapılan, geleneksel bir Kore yemeğidir. Sıvıya bastırılıp bekletilen/batırılmış sebze anlamına gelir.

Kore'de, kimçi daha çok yemeklerin yanında garnitür olarak servis edilir, ama bazı yemeklerde malzeme olarak kullanıldığı da olur: kimçi jjigae (kimçi güveç), kimçi bokkeumbap (kimçi kızartılmış pirinç) ve diğer yemekler.

KİMÇİ NASIL YAPILIR?

Kimçi genellikle bir sebze ve aroma verici baharatlar karışımından oluşur. En bilinen ve yaygın malzeme Çin lahanası olmakla beraber bölgesel ve mevsimsel çeşitlemeler mevcuttur. Turp, sarımsak, kırmızı biber, taze soğan, mürekkep balığı, istiridye, diğer deniz ürünleri, taze zencefil, tuz ve şeker kullanılır. Popüler çeşitlerden bazıları turpla yapılan kkakdugi ve acı baharatlarla doldurulmuş salatalık kimçi oisobaegidir.