Kim Yong-un emri verdi: Artırın

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson dünkü açıklamasında, Kuzey Kore'ye bir barış açılımı yaptı ve bu ülkenin son dönemde silah programı konusunda gösterdiği temkinli davranışı övdü.

Tillerson "yakın gelecekte" iki ülke arasında diyalog kurulması için yolun açılabileceği umudunu da belirtti.

Kim'in dün Kimyasal Malzeme Enstitüsü'ne yaptığı ziyaret Tillerson'un açıklamasının ardından geldi.

KCNA, "(Kim) enstitüye daha çok katı yakıt roket motorları ve roket savaş başlığı uçları üretmeleri talimatı verdi. Bunun için motor üretim sürecinin geliştirilmesini ve karbon/karbon bileşimi kullanılarak roket başlık üretimi kapasitesinin artırılmasını istedi" dedi.

Kuzey Kore'nin geçen yıldan beri yaptığı iki nükleer deneme ve çok sayıda füze denemesi Kore yarımadasında gerilimi ciddi boyuta çıkarmıştı. Temmuz ayında yapılan iki kıtalararası balistik füze denemesi, Kuzey Kore'ye daha sert uluslararası yaptırımlar getirdi.





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