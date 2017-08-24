Kim şov yapıyor: Grafikli füze mesajı

Görüntüler Kuzey Kore Haber Ajansı tarafından yayınlandı. Hwasong-13, kıtalararası bir balistik füzeye benzerken, uzmanlar, Pukguksong-3’ün ise denizaltından atılan balistik bir füze olduğu yorumunda bulundu. Askeri uzmanlara göre şeması gözüken füzelerin tam olarak geliştirildiğine dair bir emare yok. Amerikalı ve Güney Koreli silah uzmanları, Kuzey Kore’nin Temmuz ayında test ettiği Hwasong-14’ün ABD’nin doğu sahili dışında pekçok yerini vurabileceğini söylerken, Hwasong-13’ün ise daha da güçlü olacağını ifade etti. Seul’deki Kyungnam Üniversitesi’nden Kim Dong-yub, Hwasong-13’ün menzilinin 12 bin km olduğu ve ABD’nin her bölgesini vurabileceğini ifade etti. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre analistler, Kuzey Kore’nin askeri gelişmelerle ilgili bu tür görüntüleri ‘yanlışlıkla’ veriyormuş gibi yaparak güç gösterisi yaptığını söylüyor.