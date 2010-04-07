Kim şampiyon olur?

Çünkü şampiyonluğu hak edecek bir futbolu sergileyen bir kulübümüz görünmüyor. Bakmayın siz bazılarının galip geldiklerine. Eğrisi doğrusuna denk geliyor da ondan.

Önce Beşiktaş’tan başlayalım.

Sene başında muhalefet şerhini koyduğumuz transferlerin “0” katkısı dolayısıyla ligde 3. sıraya ancak yerleşebildi geçen yılın şampiyonu. Bu sene ise bırakınız şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligine katılması bile başarı sayılacak cinsten. Hele ligin zirvesinde bulunan rakipleriyle evlerinde karşılaşacak olması şampiyonluk şansını baltalıyor. Bu maçlardaki tek şansları güçlü defansı ile üstün fizik güçleri olacaktır, o kadar.

En son oynadıkları futbol ile Ankaragücü gibi bir takım karşısında bile galip gelmeleri mümkün değildi. Şampiyon olmak isteyen bir takımın futbolcuları daha agresif mücadele etmeliydi. Ama İ.Toraman ve Rüştü dışında canını dişine takanı pek göremedik. Oyun sisteminin 3-5-2 mi, yoksa 5-3-2 mi olması da o kadar önemli değil. Önemli olan sahaya çıkan futbolcuların puan kaybına razı olmamaları, şampiyonluk için hayati derecede önemli olan 3 puan için azimle mücadele etmeleridir.

Sahaya çıkan futbolculara bakıyorum: Tello, Tabata, Delgado, hatta Ernst’in yokluğunda sazı eline alıp oynayabilecek tek futbolcu var kulübede ; o da Yusuf. Fakat oyunun sonlarına doğru ancak oyuna girebildi Yusuf. Madem bilmem kaçıncı sırada düşünülüyor kendisi, o halde niye sözleşme imzalandı kendisi ile, anlayabilmiş değilim.

Nedense sözleşme imzalanan bir diğer futbolcu Uğur İnceman’da yeterli bir performans gösteremedi. Sanırım kadroda olmak, yedek kulübesinde oturmak bile yeterli geliyor kendisine. İlk 11 için yeterli derecede istekli ve hırslı olduğunu düşünmüyorum.

Aynı görüşümüz Serdar Özkan için de geçerli. Bu oyuncu sergilediği futbolu ile değil de, sürekli değiştirdiği imajı ile çıkıyor karşımıza. Halbuki kendisinden beklenen futbolu sergileyecek yetenekleri fazlasıyla mevcut. Ben Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam bu futbolcuyu açık lise mi olur, açık öğretim mi olur gönderirim. Boş zamanlarında da kütüphaneye kilitler, kapısına da kızılcık sopalı bir gorili dikerim.

Bursaspor şu anda belki de en az eleştiri alması gereken takım. Mütevazi kadrosu ile ligin zirvesinde duruyor hala. Geçtiğimiz yıl Sivasspor’un hocası Bülent Uygun’un antipatik söylemlerinin tam tersine, Bursaspor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam taraflı tarafsız herkese sempatik geliyor. Son haftalarda Bursaspor seyircisi de ırkçı tezahüratlarını bir tarafa bırakınca, tüm Anadolu kulüplerinin gönlündeki şampiyon olarak öne çıktı. Belki de bu sempati en büyük avantajları. Öte yandan Bursa ilinin de Sivas’ın çok önünde ekonomik ve sosyal hayatının olduğunu, şampiyon olunduğu takdirde İstanbul takımlarının hegemonyasının bozulacağı muhakkaktır.

Fenerbahçe’de ise, hak etmediği 6 puanlık G.Saray galibiyeti ile sular durulmuş görülüyor. Daum, Aykut Kocaman, yönetim üçlemesi aralarındaki sorunları buzdolabına kaldırmış durumda. Baroni’nin yerine Selçuk’un oynaması ve Emre’nin de sakatlıktan kurtulmasıyla birlikte zirvede Bursaspor’un hemen arkasında yer buldular. Öte yandan belki de fikstür açısından en şanslı takım F.Bahçe. Eğer bu şansını kullanabilirse Aziz Yıldırım’ın 3 yıllık hedefinin ilk ayağını gerçekleştirebilirler.

G.Saray’da ise ortalık toz duman. Bu toz dumanda ise sahadaki kahverengi adamlar birbirine karışıyor. Şampiyon olup, buradan alacağı gazla gerek Seyrantepe’yi pazarlamak, gerekse Şampiyonlar Ligi’nden gelecek paralarla gelirlerini artırmak isteyen G.Saray, çok miktarda futbolcu transfer etmişti. Toplama takımlarla şampiyon olunamayacağı gerçeğini unutan yönetim, kulübü tekrar borç sarmalına sokmak üzere. Eğer verim alamadığı futbolcularını satamazlarsa kriz çok yakınlarında görülüyor.

Söylemeliyim ki, maalesef tüm takımlarımızda oynayan yabancı futbolculardan yeterli verim alınamıyor. Çünkü ülkemize gelen yabancı futbolcuların tek düşündükleri, bulundukları süre içerisinde kazandıkları eurolar. İdealleri, amaçları, karakterleri dibe vurmuş bu zevatın bir kısmı, takımlarının mağlup oldukları maçlardan sonra bile eğlencelerinden, neşelerinden taviz vermiyorlar. Eğer bizler için Feyenoord-Groningen mücadelesi ne gibi bir anlam taşıyorsa, emin olun bu futbolcular için de kendi takımlarının maçları aynı önemi taşıyorlardır.

