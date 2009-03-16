Kim şampiyon olacak?

Herkesin futbolunu yere göğe sığdıramadığı Beşiktaş ve yaptığı değişikliklerle galibiyeti getirdiği söylenen Mustafa Denizli de bunlara dahildir.

Halbuki koskoca 45 dakikayı çöpe atan şampiyon adayı Beşiktaş, ikinci yarıda tesadüf eseri Ernst'in attığı golle farka gidebildi. Atılan gole kadar oynanan kötü futbolun sorumlusunun Mustafa Denizli olduğunu söylemekle birlikte, daha önce yapılan transferlerin elini kolunu bağladığı gerçeğini de göz ardı etmemeliyiz.

Erdoğan Aksoy yazıyor

Denizli öncelikle bir maça daha defansın göbeğini farklı oyunculardan kurarak başladı. Bu kez de Sivok ile İ.Toraman'ı eşleştirdi. Eleştirimiz bu ikilinin beraber oynamasına değil de, önümüzdeki maçta tekrar değişeceğine olan şüphemizdendir.

Maçta en başarılı 3 kişiyi özellikle saymalıyız : Ernst, Sivok ve İ.Toraman. Diğer oyuncular ise olsa da olur olmasa olur cinstendi. Sivok, defanstaki görevinden arta kalan zamanlarında sık sık ileri çıkarak gol de aradı. Fakat kilidi açan gol kendisine değil diğer başarılı isim Ernst'e nasip oldu.

Samet Aybaba'nın ekibinin 3 gollü mağlubiyeti hak ettiğini tümüyle söyleyemeyiz. Yedikleri gole kadar Beşiktaş'ın oyununu bozarak gol fırsatı ve boş alan vermedi.

Mustafa Denizli, oyunun kötüye gittiği dakikalarda laf ola beri gele cinsinden 2 değişiklik yaparak, Delgado ve Nobre'nin yerlerine Yusuf ile Holosko'yu oyuna aldı. Herkesin dahiyane olduğunu beyan ettiği bu değişikliğin bir mantığının olmadığını kabul etmeliyiz. Gol atması gerektiği bir maçta Nobre'nin oyundan alınması gerekirdi. Delgado'nun yerine yine aynı tarzda bir futbolcunun oyuna girmesinin de dahilikle bir ilgisi olmasa gerek.

Alınan 3 puan tamamıyle Ernst'in beklenilmeyen golüyle geldi. Golün gelişimi ise şöyle oldu : Oyuna henüz giren Yusuf, Delgado'nun yapamadıklarını yaparak, oyuncu eksilterek ve rakibine feyk atarak ceza sahasına girdi. Herkesin düşüncesi o pozisyonda Yusuf'un açtığı topa karışmayacağını zannettiği Holosko, herkesi şaşırtarak ofsaytta olup olmadığını düşünmeden ortayı yaptı. Ernst'de oyununu taçlandırarak golünü attı, hepsi bu kadar. Atılan diğer gollerin ehemmiyeti bu golün yanında yoktur.

Beşiktaş belki bu yıl şampiyon olabilir. Fakat şampiyon olunsa bile Demirören yönetiminin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bir yönetime başarılı denebilmesi için çok parayla şampiyonluk kazanılması değil, az parayla edinilen başarı ve gelecek yönetimlere borç değil, ekonomik bağımsızlığını kazanmış bir kulüp bırakılması gerekir.

