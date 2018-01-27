‘Kim o’ sözü mazide kaldı

GÜVENLİK, günümüzün en önemli konularının başında geliyor. Özellikle de ev güvenliği. Sensörlerle geliştirilen birçok sistem sayesinde evlerdeki güvenlik üst seviyeye çıkarılmaya çalışılıyor. Güvenliğin en önemli noktası ise kapıda başlıyor. Hırsızlar genelde önce kapı zilini çalıp evde birinin olup olmadığını kontrol ediyor. Eğer yoksa kapıyı açmayı deniyor. İşte buradan harekete geçen teknoloji şirketleri, akıllı kapı zillerini geliştirdi. Kapı dışına monte edilen yeni nesil modeller üzerindeki kameralar sayesinde kapıya geleni hatta yaklaşanı bile görebiliyorsunuz. Evlerdeki Wi-Fi bağlantısı üzerinden internete bağlanan bu modeller, zil çaldığında veya kapıya biri yaklaştığında akıllı telefon veya tabletlere bildirimler gönderiyor. Uygulama açıldıktan sonra akıllı zil üzerindeki kameraya bağlanılıyor. Hareket algılama özelliğiyle çalışan bu yenilik sayesinde, kapıdaki güvenlik en üst seviyeye çıkarılıyor. Hatta kapıdan uzak bir noktadaysanız veya kapıya gidemiyorsanız kimin geldiğini de uzaktan görebiliyorsunuz. Ayrıca üzerinde mikrofon ve hoparlör de yer alan akıllı kapı zilleri üzerinden konuşma gerçekleştirebilmek mümkün. Akıllı zil sistemlerinin kurulumu da oldukça kolay. Yeni nesil modeller, mevcut bulunan zil düğmelerinin yerine kolaylıkla monte edilebiliyor. Akıllı zil modellerinde daha birçok özellik yer alıyor. Bu hafta akıllı zil modellerini tüm detaylarıyla inceledik.

FULL HD KALİTESİ VAR

SKYBELL’in geliştirdiği model, çözünürlük kalitesiyle dikkat çekiyor. Full HD kalitede görüntüleri aktaran model, 4X yakınlaştırma (zoom) özelliğiyle ile kapıdakileri en küçük ayrıntısına kadar incelemenizi sağlıyor. Skybell’in kaydettiği görüntüler ise otomatik olarak internet üzerindeki bulut servislerine aktarılıyor ve burada saklanıyor. 1.500 TL

GELENİN VİDEO KLİBİNİ GÖNDERİYOR

ZMODO, hareket algılama özelliğiyle hareket tespit edildiğinde kullanıcıların akıllı telefonlarına bir uyarı ve kaydedilmiş bir HD video klip gönderiyor. Akıllı telefonunuzdan veya webden istediğiniz zaman canlı video ile akıllı Zmodo’nun modeline erişebilmeniz modelin diğer bir özelliği arasında. Aile kullanımı için de uygun olan model, birden çok kullanıcının kontrol etmesine ve kapıyı cevaplamasına izin verebiliyorsunuz. Ayrıca bildirimleri almak istediğiniz saati seçebilir ve hatta sesi susturmak için sessiz saatler oluşturabilirsiniz. 870 TL

GÖZÜNDEN HİÇBİR ŞEY KAÇMIYOR

AKILLI kapı zilleri konusunda dikkat çeken modellerin başında Ring geliyor. Özellikle görüntü algılama teknolojileri konusunda dikkat çeken bir model olan Ring, yüksek açılı lensi sayesinde kapı dışındaki tüm hareketliliği akıllı telefon bildirimleriyle size iletiyor. Örneğin; kapınıza biri yaklaştı ve zili çalmadı. Ring, bundan şüpheleniyor ve size bunu bildiriyor. Siz de akıllı telefonlar üzerinden zile bağlanarak, gelenin kim olduğunu görüyorsunuz. Şüpheli durumlarda ise zil üzerinden kapıya yaklaşanı uyarabiliyorsunuz. Ring ile görüntüleri de kaydedebilmek mümkün. 1.300 TL

KAPI ÇALDIĞINDA FOTOĞRAF ÇEKİYOR

V-Tech, akıllı kapı zilleri alanında ‘IS741’ modeliyle yer alıyor. Karanlıkta otomatik olarak etkin hale gelen kızılötesi kamerası sayesinde kullanıcılar hava karardığında kapıya geleni görebiliyor. Hava şartlarına dayanıklı tasarıma sahip olan model, kapı çaldığında otomatik olarak fotoğraf çekmeye başlıyor. Sabit telefon bağlantısıyla kullanıcılara bilgi veren model, dijital parazitsiz teknolojiyle kablosuz sistemlere karşı daha güvenli olduğunu iddia ediyor. 435 TL

OYUN DÜNYASI

CANAVAR AVCISI

Çok kısa bir süre önce raflarda yer alan ‘Monster Hunter’ dikkat çeken seçeneklerin başında. Bir avcı rolüne giriyorsunuz. İster tek başına, ister üç diğer oyuncuyla ortak olarak avlanabiliyorsunuz. 300 TL

HAFTANIN TRENDİ

199 $’LIK DİJİTAL HAKEM

TENİS oyuncularının en önemli tartışması topun çizgiyi geçip geçmediği konusudur. Bunun için bir çözüm sunan IN/OUT adındaki ürün, 50 bin dolarlık kartal gözü sistemine meydan okuyor. 199 $

UYGULAMA

SANAT CEPTE

SÖMESTİR tatilini bol sanat etkinlikleri ile geçirmek isteyenler için Sanat Cepte uygulaması devrede. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmi mobil uygulaması. Ücretsiz

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

OYUNCULARA EN LÜKS KULAKLIKLAR

ESPORDAN sonra birçok oyunseverlerin en önemli aksesuarlarından biri kulaklıklar oldu. Özellikle profesyonel modellerle birlikte hem yüksek ses kalitesi hem de mikrofon gibi donanımlar yeni nesil kulaklıklarla sunulmaya başlandı. Bu hafta kulaklıkları kıyasladık.