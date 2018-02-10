Kim Kardashian'ın sosyal medya paylaşımı olay yarattı!

Bir televizyon şovu üzerinden dünya çapında tanınan bir isim haline gelen ve ailesiyle birlikte yaptığı programla milyon dolarlar kazanan Kim Kardashian, yaptığı davranışları kontrol etmekte zorlanıyor.

Kim Kardashian’ın sosyal medya hesabından paylaştığı üstsüz kare, Instagram kullanıcılarının, “Bir çocuğun bunu yaptığını görmek iğrenç” şeklinde eleştirilere neden oldu.