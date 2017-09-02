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    Kim Jong-un yine meydan okudu

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 12:15

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yeni yayınlanan fotoğraflarda onlarca askerin önünde poz vermiş olarak görülüyor. İddialara göre Kim Jong-un 9 Eylül'de ABD'ye karşı yeni bir hamle hazırlığında.

    Kuzey Kore tarafından bugün yayınlanan fotoğraflarda dünyaya askeri gücünü kanıtlamaya çalıştı. Son olarak Japonya'nın üzerinden geçen bir füze fırlatarak dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore, yapılan açıklamalarla nükleer denemelerine devam edeceğini söylüyor.

    Yayınlanan fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yüzlerce askeri arkasdına alarak poz verdi. Kalabalık bir grupla çektirdiği fotoğraflar yeni iddiaları beraberinde getirdi. İddialara göre Kuzey Kore 9 Eylül'de ABD'ye karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

    Kim Jong-un yine meydan okudu

    3 gün önce Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kim Jong-un, uluslararası camianın tepkisini çeken balistik füze denemesinin, "işgal üssü" olarak tanımladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı çevreleme yönünde önemli girişim olduğunu söylemişti.

    Kim Jong-un yine meydan okudu

    Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımı" olduğunu bildirmişti.
    Haberde, Kuzey Kore liderinin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin fırlatılışında bizzat hazır bulunduğu kaydedilmişti.

    Etiketler: Kim Jong-un , Kuzey Kore , SAVAŞ
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