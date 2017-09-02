Kim Jong-un yine meydan okudu

Kuzey Kore tarafından bugün yayınlanan fotoğraflarda dünyaya askeri gücünü kanıtlamaya çalıştı. Son olarak Japonya'nın üzerinden geçen bir füze fırlatarak dünyayı ayağa kaldıran Kuzey Kore, yapılan açıklamalarla nükleer denemelerine devam edeceğini söylüyor.

Yayınlanan fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yüzlerce askeri arkasdına alarak poz verdi. Kalabalık bir grupla çektirdiği fotoğraflar yeni iddiaları beraberinde getirdi. İddialara göre Kuzey Kore 9 Eylül'de ABD'ye karşı yeni bir hamleye hazırlanıyor.

3 gün önce Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya açıklama yapan Kim Jong-un, uluslararası camianın tepkisini çeken balistik füze denemesinin, "işgal üssü" olarak tanımladığı ABD'ye ait Guam Adası'nı çevreleme yönünde önemli girişim olduğunu söylemişti.

Kim, ülkesinin, stratejik savunmasını geliştirmek üzere gelecekte de Pasifik'i hedef alan füze denemeleri yapmayı sürdüreceğini vurgulayarak, son füze denemesinin Guam Adası'nı da içeren "Pasifik'te gelecekteki askeri operasyonlarının ilk adımı" olduğunu bildirmişti.

Haberde, Kuzey Kore liderinin Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası üzerinden geçen orta menzilli balistik füzenin fırlatılışında bizzat hazır bulunduğu kaydedilmişti.