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    Kim Jong-un meydan okudu: Devam edeceğiz

    Hürriyet Haber
    16.09.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 09:42

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında yaptığı açıklamada, ABD'nin 'askeri seçenekten bahsetmeye cüret edemeyeceği' bir güç dengesinin sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Jong-un; 'ABD ile güç dengesi sağlanana dek nükleer programa devam edeceğiz' dedi.

    Kuzey Kore haber ajansı KCNA, önceki gün gerçekleştirilen füze denemesi sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yaptığı açıklamalara yer verdi.

    ​"Kuzey Kore'nin asıl amacı, ABD ile gerçek güç dengesini sağlamak" diyen Kim, bu yolla ABD'li yetkililerin Kuzey Kore için askeri seçenekten bahsedemeyeceklerini söyledi.

    Kim Jong-un meydan okudu: Devam edeceğiz

    Reuters'ın haberine göre Kuzey Kore lideri Kim, ABD'nin 'başa çıkamayacağı' güçte bir nükleer yanıt kapasitesi için hazırlandıklarını belirterek, "Onlara, sonu gelmeyen yaptırım ve ambargolara rağmen nükleer gücümüzü tamamlama hedefine nasıl ulaştığımızı açık şekilde göstermek zorundayız" diye konuştu.

    Kim Jong-un meydan okudu: Devam edeceğiz

    Kuzey Kore, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım kararı, yeni deneme hazırlığı iddiaları ve "Japonya'yı batıralım" açıklamasının ardından Japonya'ya doğru bir füze daha fırlatmıştı. Füze, Japonya hava sahasına girdikten sonra Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

    Etiketler: Kim Jong-un , kuzey kore , füze
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