Kim bu gizemli Katarlı Şeyh

KATAR ile söz konusu ülkeye abluka uygulayan Arap ülkeleri arasında gerilim sürerken geçtiğimiz günlerde Suudi Kralı Selman ile Fas’ta bir görüşme yapan Katarlı Şeyh Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Jassim el Sani bir anda ilgi odağı oldu. Çünkü 5 Haziran’da başlayan krizin ardından ilk kez Katarlı üst düzey bir isim Suudi Kralı ile el sıkışıyordu. Bu görüşmeden hemen sonra 17 Ağustos’ta Suudi Arabistan, Katarlı hacı adaylarına sınırı açacağını açıkladı. Suudi yetkililer, bu kararda Katarlı Şeyh’in rolünün olduğunu ima ettiler. Şeyh Abdullah, halihazırdaki Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el Sani’nin babasının kuzeni.

KRAL TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Suudi Kralı ile görüşmesinden sonra kendisine Twitter’da bir hesap açılan Şeyh Abdullah’ın iki günde 250 binden fazla takipçisi oldu. Katar, Şeyh Abdullah’ın yönetimi temsil etmediğini belirtirken Katarlı sosyal medya kullanıcıları, Twitter hesabının sahte olduğunu iddia etti. Londra’daki King Üniversitesi’nden stratejik risk analisti Doç. Andreas Krieg, “Onun gibi birinin (Suudi) Kral ve Veliaht Prensi tarafından kabul edilmesi alışıldık değil. Suudiler durumu kullanıyor” dedi.

‘ŞEYH TAMİM GİTSİN’ TWEET’LERİ

Paris’ten Arap jeopolitiği uzmanı Prof. Mathieu Guidere, Suudilerin Katar’da bir rejim değişikliği istese bunu bu kadar ortalıkta yapmayacaklarını söylüyor. Dün ise Suudilerin Al Arabiya sitesinde ‘Katarlılar Twitter’da Şeyh Tamim’in gitmesini isteyen etiket açtılar’ başlıklı bir haber yer aldı. Hac meselesinde Katar Emiri Şeyh Tamim’in tutumundan rahatsız olduğu söylenen Katarlıların gizemli

Şeyh için ‘Abdullah Katar’ın geleceği’ şeklinde de etiket açtığı belirtildi.