Kim bu Amerika'nın ısrarla istediği papaz?

Ankara’nın ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bizzat iadesini istediği FETÖ üyeliğinden tutuklu Pastör Andrew Brunson’ı bir takas konusu olarak gördüğü uzun zamandır Washington’da dillendirilen bir iddiaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var. Verin yargılayalım’ şeklindeki sözlerle ‘Fetullah Gülen’e karşılık Brunson’ imasında bulunmasına ABD’den yanıt gecikmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ‘Bu tür bir şeyin söz konusu olabileceğini zannetmiyorum’ diyerek takas ihtimalini reddetti. Nauert, Ankara’nın Gülen’in iadesi için gönderdiği dosyaların hala incelenmekte olduğunu ve bu konuda henüz bir gelişme olmadığını da kaydetti.

ANDREW CRAİG BRUNSON KİMDİR?

Protestan cemaatine ait İzmir'deki Diriliş Kilesi'sinin papazı olan Andrew Craig Brunson 9 Aralık 2016'da FETÖ Üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

Toygun Atilla'nın haberine göre ABD ile Türkiye arasında diplomatik gerginliğe de neden olan tutuklanma sonrası ABD Başkanı Trump, bizzat papaz Brunson'un iade edilmesini de istemişti.

Papaz Brunson faaliyetleri ve FETÖ irtibatları konusunda tanıklar ve gizli tanıklar İzmir'de ifade vermişti. Yeni deliller ışığında, cezaevindeki papaz Brunson, büyük güvenlik önlemleri altında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilmişti.

Güvenlik gerekçesi ile gizlilik içinde yürütülen süreçte, papaz Brunson'un yanında avukatı Tuğba Aydın bulunmuştu. Savcılık sorgusunun ardından İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkartılan papaz Brunson'a "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek,Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs " suçlamaları yönetilmişti.

Suçlamaları kabul etmeyen papaz Brunson ise ifadesinde , " Ben İsa mesihi savunan biriyim. Kilise kuran ve bunu devletin bilgisinde yapan bir din adamıyım. Hiç bir İslami hareketi asla desteklemem. Hayatımda da tanıdığım hiç bir FETÖ'cü yoktur " diye konuşmuştu.

Rahip Andrew Craig Brunson, 11 Nisan 2011’de Alsancak’taki Protestan Diriliş Kilisesi avlusunda cemaatle sohbet ettiği sırada, Mehmet Ali Eren’in silahlı saldırısına uğramış ve hafif yaralanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABD SESİNİ ÇIKARTMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Polis Akademisi Mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: ‘Pensilvanya'da bu nasipsiz adamın peşinden giden profesörler var. Amerika onlara 400 dönüm arazi tahsis etmiş. Amerika'nın bir sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor. Defaatle görüşmemize rağmen, 85 koli dosyayı bunlara göndermemize rağmen ses çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bizden papaz istiyorlar, sizde de bir papaz var verin yargılayalım diyorum. Hemen, 'karıştırma orayı' diyorlar’.

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