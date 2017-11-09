Kim bu adam? Sosyal medya ayağa kalktı... Emniyet açıklama yaptı

Suruç’ta çekildiği ileri sürülen görüntülerde; evde yaramazlık yapmasına sinirlenen baba, 8 yaşındaki çocuğun el ve ayağını iple bağladı. Ardından eline hortumu alan baba gözyaşlarına boğulan oğluna vurmaya başladı. Görüntülere göre çocuk, şiddetten kurtulmak için oturma odasına kaçıyor. Elinde hortumla oğlunu döve döve diğer odaya kadar takip eden baba, yere yatırdığı çocuğa vurmaya devam ediyor. Korkunç olayı cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi ise sosyal medyada paylaştı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa'da, Suruç Emniyet Müdürlüğünden ilçede bir kişinin çocuğuna hortumla işkence yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada, bir babanın yaramazlık yaptığı gerekçesiyle 8 yaşındaki çocuğunu hortumla döverek işkence yaptığına dair sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerin kabul edilemez nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerin Suruç'ta bir evde çekildiğine yönelik iddialar var, inceleme başlattık. Konunun takipçisi olacağız. Görüntülerin ilçede mi veyahut başka yerde mi çekildiğine ilişkin kapsamlı bir araştırma yapıyoruz. Araştırma sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır."