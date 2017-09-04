Kilyosâ€™ta dalgalara kapÄ±lan genÃ§ kÄ±z boÄŸuldu

SarÄ±yer'n Kilyos beldesindeki KurtkÃ¶y Piknik ve Sahil AlanÄ±na akrabalarÄ±yla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaÅŸÄ±ndaki Gaye KoÃ§tÃ¼rk, dayÄ±sÄ± GÃ¼ltekin Nural, dayÄ±sÄ±nÄ±n oÄŸlu Alper Nural ve komÅŸularÄ± Ä°smail Keskin ile birlikte dalgalara kapÄ±ldÄ±.





Ã‡evredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardÄ±ndan olay yerine jandarma, sahil gÃ¼venliÄŸe baÄŸlÄ± DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, GÃ¼ltekin Nural, Alper Nural ve Ä°smail Keskini kurtarÄ±lÄ±rken, yÃ¼zdÃ¼kleri yerin 50 metre uzaÄŸÄ±nda ise Gaye KoÃ§tÃ¼rkÃ¼n cesedine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve Ä°smail Keskin hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.





