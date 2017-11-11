Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kilosu yarı yarıya düştü

Kilosu yarı yarıya düştü

İHA
11.11.2017 - 14:48 | Son Güncelleme:

Ordu'nun Fatsa ilçesinde hamsinin kilosu 5 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de bol miktarda avlanan hamsinin balıkçılarda kilogramı 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar fiyattan memnun olduklarını söylediler. Hamsinin kilogramını 5 liradan satışa sunduklarını belirten balıkçı Uğur Aygün, hamsinin bol avlanması halinde ucuza satarak vatandaşları balığa doyuracaklarını söyledi.
Geçen hafta 10 TL olan hamsiyi bu hafta 5 TL’den sattıklarını belirten Aygün, "Bol balık çıkınca fiyatları da duruma göre düşüyor. Bu haftadan sonra hamsi ayına girdik. Fiyatlar daha da düşebilir. Herkesi ucuz balık yemesi için tezgahlarımıza bekliyoruz” dedi.

 

Etiketler: hamsi fiyatları , hamsi ne kadar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri