Kilosu 3.500 euro! Talep büyük

Bu çerçevede uygulamaya konulan Trüf Mantarı Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 2 bin 60 dekar alanda trüf ormanı tesis edildi.

Toprak altında yetiştiği için ülkemizde pek fazla tanınmayan ancak dünyada gıda ve kozmetik pazarlarında binlerce avroya kadar alıcı bulan trüf mantarının ülke ekonomisine kazandırılması maksadıyla harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı üniversitelerle de yaptığı işbirliği ile trüf yetiştiriciliği hususunda önemli mesafeler kat etti.

2 bin 60 dekar alanda trüf ormanı kuruldu

Ülke genelinde trüf mantarının tabii olarak yetiştiği verimli toprak özelliklerine sahip alanların tespiti için arazi taraması çalışmalarını sürdüren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, aynı zamanda 17 Orman Bölge Müdürlüğü vasıtasıyla suni trüf alanları da tesis etmeye devam ediyor. Bu çerçevede eylem planı ile 2 bin 450 dekar alanda trüf ormanı kurulması hedefi günümüz itibari ile 2 bin 60 dekar olarak gerçekleşti. 2017 yılındaki 690 dekarlık program ise Temmuz ayı sonu itibari ile tamamlandı.

Diğer yandan 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan Trüf Mantarı Eylem Planı, ülkemizin trüf mantarı potansiyelinin fazlalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların verimliliği dolayısıyla 2019 yılını da kapsayacak şekilde uzatıldı.

“Trüf mantarı ile kırsalda yaşayan vatandaşların hayat kalitesi yükselecek”

Trüf mantarının ekonomik değeri çok yüksek bir odun dışı orman ürünü olduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise “Piyasada binlerce avroya alıcı bulan trüf mantarının tabii alanlardan toplanması ve bu alanda özel ağaçlandırmanın artması ile kırsal kesime alternatif istihdam alanı sağlanacak. Bu sayede kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın hayat kalitesi yükselecek” değerlendirmesinde bulundu.

“Trüf ihtiyacını iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz”

Bu mantar çeşidinin çok özel bir gıda olduğunu vurgulayan Veysel Eroğlu, “Bu mantar özellikle lüks otellerde kullanılıyor. Yabancı turistler, trüf mantarı damak zevkini ülkemizin turistik tesislerinde de arıyor. Bu sebeple bu mantarı yurt dışından almak yerine büyük bir turizm potansiyeline sahip olan ülkemizin trüf mantarı ihtiyacını yaptığımız çalışmalarla iç kaynaklardan sağlamayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

“Ülkemizin trüf üretim potansiyeli Avrupa’dan yüksek”

Trüf mantarının günümüze kadar ülkede neredeyse hiç faydalanılamamış önemli bir tabii gıda kaynağı olduğunu belirten Eroğlu, “Ülkemiz trüf üretim potansiyeli açısından, halen Avrupa'da lider üretici konumundaki ülkelerden daha avantajlı konumda bulunuyor. Tabii alanlar bugüne kadar faydalanılmamış olması sebebi ile tahrip edilmemiş ve dolayısıyla potansiyel yüksektir. Trüfmikorizası aşılı orman fidanları kullanılmak suretiyle yapılacak ağaçlandırmalar potansiyelimizi artıracaktır. Yapılan çalışmalar neticesinde ulaşılan veriler de ülkemizin çok zengin olduğunu göstermektedir” diye konuştu.