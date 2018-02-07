Kilo takıntınız olduğuna dair 4 işaret

Gün içerisinde bir kaç kez tartılmak.

Diyet yapaken hepimiz kaç kilo verdiğimizi düzenli olarak takip ederiz. Çünkü verilen kilolar bizim için pozitif motivasyondur ve ilerlememizi sağlar. Ancak pskiloglar hafta bir kez tartılmanın normal olduğunu, fakat gün içerisinde bir kaç kez tartılmanın ise takıntılı bir davranıl olduğunu söylüyor. Uzmanlar kilo verme dönemlerinde depresyon ve vücudundan utanma gibi problemler yaşadığından beraberinde bu gibi takıntılı davranışlar da gelebiliyor. Bu nedenle kilonuzu çok sık kontrol ediyorsanız kilo takıntınız olabilir.

Her kaloriyi sayıyorsunuz.

Yaptığımz diyetlerin çoğu kalori hesaplı yapılan diyetlerdir. Bu nedenle bir süre sonra ister istemez her yüyeceğin kalorisine odaklanmaya başlarız. Ancak her yüyeceğin sadece kalorisine odaklanmak bir süre sonra takıntılı bir davranış haline gelebilir ve yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunun yerine tabağınıza bol sebze, meyve ve balık, bakliyat gibi proteinlerle doldurmalısınız. Böylece sağlıklı beslendiğinizi bilir ve her gıdanın kalorisini saymak zorunda kalmazsınız

Kendi güzelliğinize sık odaklanıyorsunuz.

Her insan aynaya bakıp kendisinin nası göründüğünü kontrol etmek ister. Ancak her fırsatta göbeğinizde yağ kırıntısı olup olmadığına bakmak ve her aynaya bakışta elmacık kemiklerinin görünüp görünmediğine odaklanmak takıntılı bir davranışın getirisi olabilir. Bu nedenle aynayla olan mesafeniz sizing için önemli bir işarettir. Ruj tazelemk için aynaya bir kaç kez bakmaktan bahsetmiyoruz. Burda çok daha takıntılı bir ilişki vardır ve kendinizi kandırmamanız yeterlidir.

Sorunlarınızın zayıflayınca çözüleceğine inanıyorsunuz.

Evet kilo vermek insanlar üzerine güçlü ve sihirli bir etki yapar. Kendinize karşı güveniniz artat ve bu nedenle atrafınızla daha güçlü sosyal ilişkiler kurarsınız. Ve aslında bunun sonucu olarak hayatınızda düzelmeler olur. Kısacası sorun kilolarınız değil, sizing kiloluyken çevreye yaklaşımınız ve kendinize olan güvensizliğinizdir. Bu nedenle sorunlarınızın tamamından kilo vererek kurtulabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Eğer kötü giden bir birlikteliğiniz ya da işiniz varsa muhtemelen siz zayıf biriyken de devam edecektir. Eğer tüm hayatınızın kilo vermenizle birlikte düzeleceğine karşı takıntılı bir fikriniz varsa bunu bir kez daha gözden geçirmelisiniz.