Kilis’te zincirleme trafik kazası: 4’ü ağır 9 yaralı

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kilis-İslahiye karayolu Palateli Kavşağı Beşenli mevkiinde Doğan Arslan (22) yönetimindeki 27 ATF 11 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Ali Tekin (24) yönetiminde kilit taşı yüklü 79 DE 442 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör de 31 U 6968 plakalı tıra çarptı. Kazada traktör sürücüsü Ali Tekin ile hafif ticari aracın sürücüsü Doğan Arslan ve araçta yolcu olarak bulunan Medine Gezer (17), Ramazan Gezer (49), Muhammed Mustafa Gezer (12), Merve Gezer (19), Emine Gezer (46), Yağmur Nisa Gezer (5), Ahmet Atmaca (53) yaralandı. 4'ünün durumu ağır olan yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kilis-İslahiye karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, ambulansların yaralıları tahliye etmekte zorlanması üzerine trafik ekipleri ile jandarma kapanan karayolunu açarak ambulansların geçişine izin verdi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından kilometrelerce kuyruk oluşturan araçların geçişine kontrollü olarak izin verildi.