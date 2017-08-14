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    Kilis'te tıp merkezinden çıkanlar şoke etti

    Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
    14 Ağustos 2017 - 12:34Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 13:06

    Kilis merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Kilis’te bir özel tıp merkezini de kapsayan baskınlarda, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bazı kişileri takibe aldı.Kiliste tıp merkezinden çıkanlar şoke etti
    Polisin uzun süren takibinin ardından uyuşturucu ticareti yapanların Gaziantep ve Hatay’da irtibatlı olduğu kişiler de saptandı. Çalışmasını tamamlayan polis, bu sabah savcılık izniyle 3 kentteki 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Özel Harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen baskınlarda Kilis kent merkezindeki özel bir tıp merkezine de operasyon düzenlendi. Tıp merkezinin kapısını kırarak içeri giren polislerin yaptığı uzun aramada 152 uyuşturucu hap, 25 gram metamfetamin, 1 kilo 460 gram esrar, bir Kalaşnikof tüfek, bir ruhsatsız tabanca, 6 mermi ele geçirildi.

    Kilis, Gaziantep ve Hatay’daki operasyonlarda gözaltına alınan M.A., V.A., B.Y.Ü., A.D., M.H.M., H.T., A.Ş., H.T. ve A.K.’nin sorgulanmasına başlandı.











    Etiketler: Kilis , tıp merkezi , uyuşturucu operasyonu
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