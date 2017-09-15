Kiliseyi soyamadılar

Polisin takibi sonucu 4 hırsız kısa sürede yakalanırken, çaldıkları eserler de ele geçti. Kilisenin arkasındaki metruk binadan giriş yapan hırsızlar çaldıkları eşyaları kilisenin kilitli olan kapısından dışarı çıkardı.



Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucu önce hırsızların kullandıkları taksi ve kamyonetin plakası tespit edildi. Osman Adnan K. (56), Adem H. (51), Bekir M. (37) ve Özbekistanlı Karim M. (32) Zeytinburnu’nda üç farklı adreste gözaltına alındı. Suçlamayı kabul eden şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.