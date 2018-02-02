Kiliseye mühür, papaza sınırdışı

Protestan Kiliseler Derneği’nin hazırladığı geçen yıl meydana gelen saldırılar şöyle:



Balıkesir Kilisesi’nin duvarına 28 Temmuz 2017 gecesi sloganlar yazıldı. Şüpheli pişman olduğunu bildirince şikayetten vazgeçildi. 6 Ağustos’ta bu kez kilisenin tabelası bir sivil toplum örgütünün başkanı tarafından söküldü. 7 Aralık’ta ise kilisenin kapısının altına dini öndere ve kilise görevlisine yönelik ölüm tehdidi içerikli bir kağıt bırakıldı. Aynı gün camlar kırıldı. Soruşturma sürüyor. Radyo Shema’ya 27 Mart’ta tehdit mektubu gönderildi. Radyo sorumlusu ve radyonun koruması arttırıldı.



İzmir Yeni Doğuş Kilisesi’ne 20 Temmuz’da yakılmış İncil bırakıldı. Malatya Kurtuluş Kilisesi ve İstanbul Kadıköy Uluslararası Kilisesi’nin camları kırıldı, Bahçelievler Lütuf Kilisesi’nin tabelası söküldü. Noel haftasındaki yılbaşı karşıtı kampanyalar Hristiyanlarda tedirginlik yarattı.



Kilise binalarına mühür



İstanbul Bahçelievler Belediyesi ek bir salon kiralayıp tadilatını yapan Bahçelievler Lütuf Kilisesi’ni 25 Ağustos’ta mühürledi. Görevliler kiliseye veya kilise derneğine izin verilmeyeceğini belirtti. Bir ay sonra kilise kurmaktan vazgeçilince mühür söküldü. Çiğli Kilisesi’nin tabelası 5 Eylül’de Çiğli Belediyesi’nce “Bu yer ibadet yeri değil” diye sökülerek, kilise mühürlendi. Bir hafta kapalı kalan kilise tabelanın indirilmesiyle açıldı. Karataş Kilisesi’nin tabelası 25 Ekim’de aynı gerekçeyle Konak Belediyesi’nce söküldü. Samsun Protestan Kilisesi’nin yeni binası Atakum Belediyesi’nce mühürlendi. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla kilise açıldı. İstanbul Yeşil Çayır Kardeşliği Derneği’ne “Pazar günü ibadet toplantısı yaptığı, İnciller bulunduğu gerekçesiyle faaliyetin durdurulması” içerikli resmi yazı tebliğ edildi.



Koreli papaz sınırdışı



Rapora göre İzmir Karşıyaka Protestan Kilisesi Pastörü olan Güney Koreli Shinhyung Kang, kaçak olarak din adamlığı yaptığı gerekçesi 25 Mart’ta sınır dışı edildi. Kang, dokuz yıldır Türkiye’deydi. Kilise derneğine de kaçak işçi çalıştırmak suçundan para cezası kesildi. Geçen yıl din adamı olmamakla birlikte İstanbul, Mersin, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Erzurum ve Bursa’da birçok yabancı uyruklu Protestan sınır dışı edildi ya da ikametgâhları yenilenmeyerek, ülkeyi terk etmeleri istendi. İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson’un Ekim 2016’den beri FETÖ’den tutuklu olmasından ötürü kimi Protestanlar Türkiye’den ayrıldı. İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da kamu görevlilerinin de bulunduğu bazı Protestanlar Hristiyan ve misyoner oldukları gerekçesiyle işten atıldı. İzmir, Balıkesir, Samsun ve Van’da kiliseleri terör örgütleri veya yabancı ülkeler ile ilişkili gösteren ve toplumu kışkırtan yayınlar gözlendi.