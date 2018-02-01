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    Kilis'e roket atıldı: Restorana isabet etti

    hurriyet.com.tr - Taylan YILDIRIM (DHA)
    01.02.2018 - 17:46 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan tarihi yapıdaki restorana isabet etti. Akşam saati olması nedeniyle restoranda bir çok müşteri ve çalışan olduğu belirtildi. Roketin düştüğü restorana çok yakın bir noktada bulunan DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, iki kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığını ancak yaralı sayısıyla ilgili resmi bir açıklamanın yapılmadığını aktardı.

    Ayrıntılar az sonra...

    DHA Muhabiri Taylan Yıldırım, Kilis'teki son dakika haberini canlı yayında anlattı:

    "Olay yerine çok yakın bir mesafede bulunuyorduk. Roket restoranın çatısına düştü. Restoran çalışanlarından iki kişi yaralandı, ambulansla hastaneye götürüldü. 

    Restoran iki katlı, ancak roketten dolayı restoranın tabanına kadar kaldı. Akşam saati olması nedeniyle restoranda çok sayıda müşteri ve çalışan bulunuyordu. Ancak yaralı sayısı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

    Roketin düştüğü yer tam şehrin merkezi, valiliğe çok yakın bir yerde. Şehrin ana caddesinin üzerinde bir restorandı. Bölgede akşam saatleri olduğu için yoğunluk yaşanıyordu. İtfaiye ekipleri park halindeki araçlardan ve izleyen vatandaşlardan dolayı olay yerine ulaşmaya çalışıyor. Roketin isabet ettiği restoran ile ilgili polis incele yapılıyor."

    Etiketler: son dakika
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