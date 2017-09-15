Kilise hırsızları yakalandı

Hırsızlar sabah 07.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'deki Latin Katolik Kilisesine ön kapıdan girmek istedi. Bunu başaramayınca kilisenin arkasındaki metruk binadan giriş yaptılar. 2 hırsız içeri girerken 2'si de gözcülük yaptı.

İçerideki hırsızlar çaldıkları eşyaları kilisenin kilitli olan kapısından dışarı çıkardı.Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucu önce hırsızların kullandıkları taksi ve kamyonetin plakası, daha sonra gittikleri üç adres tespit edildi. Osman Adnan K. (56), Adem H. (51), Bekir M. (37) ve Özbekistanlı Karim M. (32) Zeytinburnu'nda üç farklı adreste gözaltına alındı.

Suçlamayı kabul eden şüpheliler kiliseden çaldıkları halıyı Beyoğlu'nda bir mezatçıya sattıklarını söyledi. Halı geri alındı. Bunun üzerine mezatçıya gidilerek halı satılmadan teslim alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada farklı zamanlarda, farklı kiliselerden çalınan kitap ve semboller ele geçirildi. Hırsızların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.