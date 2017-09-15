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    Kilise hırsızları yakalandı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    15.09.2017 - 15:53 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 16:09

    Beyoğlu'nda Latin Katolik Kilisesine giren 4 hırsız kiliseden heykel, haç ve çok sayıda tablo ile çeşitli dini kitaplar çaldı. 4 hırsız yakalanırken, çaldıkları eserler ele geçti.

    Hırsızlar sabah 07.30 sıralarında Beyoğlu Karaköy'deki Latin Katolik Kilisesine ön kapıdan girmek istedi. Bunu başaramayınca kilisenin arkasındaki metruk binadan giriş yaptılar. 2 hırsız içeri girerken 2'si de gözcülük yaptı.

    Kilise hırsızları yakalandıİçerideki hırsızlar çaldıkları eşyaları kilisenin kilitli olan kapısından dışarı çıkardı.Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri olaydan sonra kamera görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucu önce hırsızların kullandıkları taksi ve kamyonetin plakası, daha sonra gittikleri üç adres tespit edildi. Osman Adnan K. (56), Adem H. (51), Bekir M. (37) ve Özbekistanlı Karim M. (32) Zeytinburnu'nda üç farklı adreste gözaltına alındı.

    Kilise hırsızları yakalandı

    Suçlamayı kabul eden şüpheliler kiliseden çaldıkları halıyı Beyoğlu'nda bir mezatçıya sattıklarını söyledi. Halı geri alındı. Bunun üzerine mezatçıya gidilerek halı satılmadan teslim alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada farklı zamanlarda, farklı kiliselerden çalınan kitap ve semboller ele geçirildi. Hırsızların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

    Etiketler: istanbul , kilise , hırsız
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