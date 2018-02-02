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    Kilis'e roket düştü

    AA-İHA
    02.02.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyeleri tarafından Kilis kent merkezine yönelik 2 ayrı roketli saldırı düzenlendi.

    Alınan ilk bilgilere göre, terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den saat 10.50 sıralarında art arda ateşlenen roketlerden biri Ali Metin Dirimtekin Caddesi'ne düştü. Diğer roket ise Kilis Devlet Hastanesinin yanındaki boş alana isabet etti. Can kaybının olmadığı olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak, inceleme başlattı. Bu arada, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, Afrin'deki terör hedeflerini ateş altına aldı.

    Öte yandan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine de 2 roket düştü. Terör örgütü mensuplarınca atılan 2 roket, Fidanlık Mahallesi'ne düştü. Roketlerden birisi bir evin bahçesindeki aracın üzerine, diğeri eski sanayi bölgesine düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

    Etiketler: Son dakika , Kilis , terörle mücadele
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