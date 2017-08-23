Kılıçlar çekildi: Rusya ve Çin'den ABD'ye sert tepki

Çin, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer programını geliştirmesine yardım ettikleri gerekçesiyle Çinli firma ve şahıslara yaptırım uygulanması yönündeki kararını durdurması çağrısında bulundu.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'deki olağan basın toplantısında, Washington yönetimini, Çinli şirketlere yönelik yaptırım kararından vazgeçmeye çağırdı.

Ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) Pyongyang yönetimiyle ilgili kararlarını uyguladığını ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini savunan Hua, Çinli firma ve şahısların, BM kararlarını ihlal etmesi durumunda ülke yasalarına göre cezalandırılacaklarını söyledi.

ABD'nin yaptırım uygulamasının söz konusu sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Sözcü, Beyaz Saray'ın bu tutumunun iki ülke arasındaki karşılıklı güven ve iş birliğine zarar verebileceğini ifade etti.

RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklediği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.



Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kınadıklarını ve bu yaptırımların meşru olmadığını söyledi. Vasily Nebenzia, "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını destekledikleri gerekçesiyle çoğu Rus ve Çinli 16 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca Yemen'de yaşanan insani kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Nebenzia, "Yemen'deki insani durum dehşet verici ve yardıma muhtaç insanlar için acilen harekete geçilmeli." çağrısı yaptı.