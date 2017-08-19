Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu askere gidiyor. CHP Lideri önceki gün bir grup gazeteciyle sohbet toplantısında oğlu Kerem’in askere gideceğini söyledi ve askerlik yapacağı ilin belli olduğunu açıkladı.



Kerem Kılıçdaroğlu hak sahibi olmasına rağmen askerlik görevini bedelli değil büyük bir olasılıkla kısa dönem yapacak. Kerem Kılıçdaroğlu daha önce Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada, “Askerlik bu yıl sonuna doğru olacak. Bedelli askerlikten faydalanma hakkım var ama onu tabii reddettim. Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Herhalde kısa dönem olur diye düşünüyorum. Askerlik sonrası iş bulacağım, onun için uğraşıyorum” demişti.