Kılıçdaroğlu'nun belirlediği 9 kişi dışarda kaldı... İşte listeyi delen isimler

İki gün olarak planlanan kurultay, Parti Meclisi'nin belirlendiği 3. günün sabahında sonuçlandı. Cumhuriyet'in haberine göre PM seçimleri sonucunda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesi delindi. Parti içi muhalefet en az 9 ismi meclise soktu.

EN YÜKSEK OYU HALUK KOÇ ALDI

PM seçiminde en fazla oyu 692 oy ile Haluk Koç aldı. Koç'u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip eti. Bu 3 isim de Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesindeydi.

Kılıçdaroğlu'nun listesinde olup da delegeden yeterli oyu alamayan isimler ise Ekrem Kerem Oktay, Sezgin Tanrıkulu, Umut Tekin, Ali Rıza Yılmaz, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Celal Çelik ve Fatma Güner oldu.

İşte listeyi delen isimler;

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek PM'ye giren isimler şöyle:

Haluk Pekşen (390), Müslüm Sarı (350), Ali Şeker (375), Gaye Uslu (371), Erdal Aksünger (373), Tuncay Özkan (413), Necati Yılmaz (428), Gökhan Günaydın (422) ve İlhan Cihaner (344)

GÜVEN TAZELEDİLER

Ayrıca Genel Başkan Yardımcıları da seçimden güven tazeleyerek çıktılar. Bülent Tezcan 439, Seyit Torun 593, Öztürk Yılmaz 478, Veli Ağbaba 541, Aykut Erdoğdu 526, Akif Hamza Çebi 485 oy aldı.

İŞTE PM'YE SEÇİLEN 52 İSİM

PM üyeliğine Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’ndan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun önerdiği 12 isim arasından seçilen 8 üye şöyle: Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu ve Doç. Dr. Yunus Emre.

488 kişinin aday olduğu PM üyeliğine seçilen 52 kişinin ismi ise şöyle: Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli, Müslüm Sarı, Haluk Pekşen, Gökhan Günaydın, Tuncay Özkan, Necati Yılmaz, Gaye Usluer, Ali Şeker, Erdal Aksünger, Eren Erdem, Gülçin Timur ve Zilhan Cihaner.

YEDEK ÜYELERİ

108 kişinin aday olduğu YDK üyeliğine seçilen 15 kişinin ismi de şu şekilde: Tuba Torun, Erdoğan Kılıç, Uğur Bayraktutan, Gülsüm Filorinalı, Sezgin Kaya, Öncü Özbay, Selahattin Emre, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Emrah Arslan, Cem Artantaş, Turan Aydoğan, Süleyman Bülbül ve Banu Gençkan.