Kılıçdaroğlu'nun kardeşiyle ilgili inanılmaz iddia

Celal Kılıçdaroğlu adıyla paylaşım yapan kullanıcıya dava açan avukat Fidel Okan, mahkeme tutanaklarını paylaştı. Okan'ın Twitter adresinden paylaştığı belgeye göre Celal Kılıçdaroğlu ifadesinde hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını iddia etti.

Avukat Okan “Benimle ilgili her twitine dava açtığım bu meczubu siyasi amaçları için kullanan şerefsiz takımının peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Fidel Okan, "Bu hesabı onun adına kimler, hangi siyasetçi veya belediye başkanı adına kullanıyorsa Celal denilen meczup açıklamak zorunda kalacak. Bu meczub yarın mahkemede bu twitleri cebime üç beş kuruş koyan ergenler attı derse şaşırmam... Ama bu onu cezadan kurtarmaz" diye yazdı.

Okan, Celal Kılıçdaroğlu'nun savunmasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Celal Kılıçdaroğlu'nun olayla ilgili olarak savunmasında "Fidel Okan isimli şahsı tanımadığını, kendisinin hiçbir sosyal medya hesabının bulunmadığını, adına çok sayıda Twitter ve benzeri birçok hesap açılmış olduğunu, Fidel Okan isimli şahsa Facebook üzerinden yapılan yazışmaların kendisine ait olmadığını, hesapların bilgisi dışında açılmış olduğunu, kendisinin de sosyal paylaşım sitesinde hesap açan ve resmini kullanan şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan ettiği" belirtildi.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilmişti. Bunun üzerine Celal Kılıçdaroğlu hesabından aşağıdaki mesajlar atılmıştı:

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