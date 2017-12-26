Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanına 10 yıl 6 ay hapis

Mahkeme, Gürsul’a takdir indirimi ve etkin pişmanlık hükümlerini uygulamadı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Gürsul’un da arasında bulunduğu 7 tutuklu sanık katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Gürsul, özetle şunları söyledi:

“FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği ile suçlanmam bana ve ailem zuldür. Herkesin FETÖ’den korktuğu dönemde üniversitede F tipi yapılanmaya şerh koydum. Baskılara maruz kaldım. ByLock kullanmadım. Bank Asya’da hesabım yok. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.” Gürsul’u, ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 8 sanığa da ‘ FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan 9’ar yıl hapis cezası verdi.