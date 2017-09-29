Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest

    Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest

    Ayşegül USTA/İSTANBU
    29.09.2017 - 00:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 15 Eylül’de Ankara’da gözaltına alınan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, gözaltındaki avukat Çelik’in ifadesini aldı. Başsavcıvekili Yılmaz, yaklaşık 3.5 saat süren ifadenin ardından Çelik hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.

    Yurtdışına çıkış yasağı konulması talebine ilişkin sevk yazısında, Celal Çelik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı dönemde 2 Mart 2014’de, Twitter hesabında FETÖ/PDY mensuplarının yapmış olduğu “Baş Çalan” tweet paylaşımlarını retweet yaparak gündemde tutmaya çalıştığı, bu şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ettiğini öne sürüldü.

    YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
    Darbe teşebbüsünün kontrollü olduğuna dair açıklamalarda bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi. Çelik’in örgütün güdümüne geçen YARSAV derneğine yardımda bulunduğu, irtibatı bulunduğundan silahlı terör örgütüne yardım ettiği öne sürüldü. Ayrıca Çelik hakkında “Örgüt üyeliği” suçlamasına ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtilerek yurtdışına çıkış yasağı konılması talep edildi.

    İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, Çelik hakkında “Silahlı terör örgütüne yardım etmek-Kamu görevlisine hakaret-Terör örgütü propgandası yapmak” suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirterek yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi. 

    Etiketler: Celal Çelik , Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri