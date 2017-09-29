Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz, gözaltındaki avukat Çelik’in ifadesini aldı. Başsavcıvekili Yılmaz, yaklaşık 3.5 saat süren ifadenin ardından Çelik hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasını talep etti.



Yurtdışına çıkış yasağı konulması talebine ilişkin sevk yazısında, Celal Çelik’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlık yaptığı dönemde 2 Mart 2014’de, Twitter hesabında FETÖ/PDY mensuplarının yapmış olduğu “Baş Çalan” tweet paylaşımlarını retweet yaparak gündemde tutmaya çalıştığı, bu şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ettiğini öne sürüldü.



YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Darbe teşebbüsünün kontrollü olduğuna dair açıklamalarda bulunarak terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edildi. Çelik’in örgütün güdümüne geçen YARSAV derneğine yardımda bulunduğu, irtibatı bulunduğundan silahlı terör örgütüne yardım ettiği öne sürüldü. Ayrıca Çelik hakkında “Örgüt üyeliği” suçlamasına ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtilerek yurtdışına çıkış yasağı konılması talep edildi.



İstanbul 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, Çelik hakkında “Silahlı terör örgütüne yardım etmek-Kamu görevlisine hakaret-Terör örgütü propgandası yapmak” suçlarını işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu belirterek yurtdışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.