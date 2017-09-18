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    Kılıçdaroğlu’nun avukatı için itiraz

    Ceylan SEVER / İSTANBUL
    18.09.2017 - 21:18 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 21:18

    CHP’nin avukatları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına itiraz etti.

    Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında cuma günü gözaltına alınan Celal Çelik’in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki (TEM) sorgusu sürerken, avukatları ise İstanbul Adalet Sarayı’na giderek gözaltı sürecine itiraz dilekçesi verdi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Turan Aydoğan ile genel merkez avukatları Çağlar Çağlayan ve Ömer Koçak tarafından verilen dilekçede, Celal Çelik’e uygulanan gözaltı işleminden vazgeçilmesi talep edildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , kılıçdaroğlu , avukat
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