Kılıçdaroğlu’ndan şehit ailesine ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı’nda devam eden ‘Adalet Kurultayı’nın üçüncü gün programının sonunda şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şırnak’ın Uludere ilçesinde 31 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Binbaşı Koray Onay’ın Gelibolu’da yaşayan ailesinin evine gelen Kılıçdaroğlu, baba Sinan Onay ve anne Nahide Onay’a taziyelerini iletti.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaretin ardından kısa bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Duasını yaptık, Allah’tan sabır diledik. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çünkü acıların en büyüğü” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar’ı da makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 15 Şubat 1996 yılında yine bir helikopter kazasında şehit düşen Dz.Astsb. Ahmet Toprakkarıştıran’ın Eceabat ilçesinde bulunan ailesini de ziyaret edecek.