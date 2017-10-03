Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehit Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın Çakırlar Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, evin önünde kurulan çadırda, şehidin babası Satılmış Erdal'a taziyelerini iletti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit için dua edildi.
Ankara Valisi Topaca ve şehidin ailesi, Kılıçdaroğlu'nu taziye ziyaretinin sonrasında evden uğurladı.