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    Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

    ANKARA (AA)
    03.10.2017 - 22:14 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak-Cizre karayolunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal'ın ailesini ziyaret etti.

    Kılıçdaroğlu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Artar ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şehit Jandarma Yüzbaşı Erdal'ın Çakırlar Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. 

    Kılıçdaroğlu, evin önünde kurulan çadırda, şehidin babası Satılmış Erdal'a taziyelerini iletti. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit için dua edildi. 

    Ankara Valisi Topaca ve şehidin ailesi, Kılıçdaroğlu'nu taziye ziyaretinin sonrasında evden uğurladı. 

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , CHP , Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal , son dakika , haber
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