Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

"Man Adası belgelerini açıklamıştım. Sahte demişlerdi. Recep Bey’e sormuştum. Dedi ki: “bunların tamamı sahte.” Seni önüne gelen herkes kandırır ama bu gariban kardeşinizi kimse kandıramaz. Savcıya verdik belgeleri. Savcılık diyor ki verilen belgelerle Halk Bankası ve MASAK'ın verdiği belgeler aynı belgelerdir diyor.

Şimdi Recep Bey’e soruyorum, istifa edecek misin? Namusun şerefin ve haysiyetin varsa bir dakika o koltukta oturamazsın. Sahte diyordun avukatın da yandaşların da sahte diyordu. Verdik savcıya hiçbirisinin sahte olmadığı çıktı ortaya. Biz 50 sefer araştırmadan konuşur muyuz?



"CEVAP VERENE KADAR SORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Sorduğum sorulara şeref ve namus sahibiysen cevap verirsin. Senin sorduğun bütün sorulara ben cevap verdim. Neden kaçak güreşiyorsun? Ama cevap veremez. Ancak yalan atar, iftira atar. Kandırılan bir adam bu memlekete faydalı olamaz. Bu memleketin başını belaya sokar. Sanmasın ki bu soruşları burada keseceğim. Sen cevap verene kadar sormaya devam edeceğim. Benim önüme çıkmaktan korkuyor.

Her firavunun bir Musa’sı var. O firavunun Musa’sı da benim. Hanedan oturmuş devletin başına istediği gibi ahkam kesiyor. Sanıyor ki bağırıp çağıracağım Kılıçdaroğlu’na geri adım attıracağım. Sen kim oluyorsun da bize geri adım attırıyorsun? Senin ne gücün ne de feriştahın yeter.

Esnaf ziyaretleri yaptım bir baktım o da esnaf ziyaretine gitmiş. Beni takip et Erdoğan. Herkes seni kandırdı bu kardeşin seni kandırmayacak. Sana hep doğruları söyleyecek. İnsanlar yoksulluktan kendilerini yakıyor. Bu beylerin hiçbir şeyden haberleri yok.



"SİZE BİR SÜRPRİZ YAPAYIM"

Ben söyleyince hoşlarına gitmiyor. Ama size bir sürpriz yapayım. Yeni Şafak gazetesi ne yazıyor. Son derece güzel bir gazetecilik örneği yapmış. Son 3 yılda büyük sanayi kuruluşları 10 katrilyon faiz ödemişler.

Dün de haberi sürdürmüşler “kamu bankalarının faizi özel bankaları geçti” diyorlar. Erdoğan bu haberi görmemiş herhalde. Görse, “bu faizleri CHP yükseltmiş” diyecek. Çık bir KHK ile faizi sıfırla. Yapabilir mi yapamaz. Çünkü yakasını tefecilere kaptırmış durumda. Borç para lazım. Çünkü ekonomi dönmüyor. Şimdi itiraf ediyorlar “önlem almamız lazım.” E günaydın. 15 yıldır ülkeyi sen yönetmiyor musun. Sana bir sır vereyim. Seni şimdi tefeciler de kandırıyor. Yüksek faizle senden para alıyorlar."