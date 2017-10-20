Kılıçdaroğlu'ndan o başkanlara destek

"Bir tartışma var. Falan belediye başkanı istifa etsin. Şu olsun, bu olsun. Bu millet iradesine haksızlıktır. Benim gelip herhangi bir muhtarı bulup, ’Seni beğenmiyorum, istifa et’ deme hakkım da yetkim de yoktur. Seni seçen halk. İstifa et, istifa etmezsen bedeli ağır olur. 'Seni hapse mi atarım, diyorsunuz?’ ’Dosyalarını mı çıkartırız, diyorsunuz? Suçu varsa, suçu gizleyen de suçludur. Ortak olursunuz. Kişinin suçu varsa verirsiniz mahkemeye belki beraat eder.

Nereden biliyorsunuz kişilerin suçlu yada suçsuz olduğunu? Tek kişiden demokrasi olmaz. Hepimizin duyarlı olması lazım. A partisi olur. B partisi olur. Bizim belediye başkanlarımız var. Ben şahsen belediye başkanlarımızı topladım. Şunu söyledim: Seçildiğiniz günden itibaren size oy versin vermesin, eşit davranacaksınız. Topladığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Kul hakkı yemeyeceksiniz. Bir kenti namuslu yönetmek istiyorsanız, kuralı budur. Bu işin sağı solu yoktur. Toplumun ayrışmaya değil, bir arada olmaya ihtiyacı var. Her şeyi ben biliyorum dersen, o ülkeden demokrasinin dibine kibrit çakmışsınız demektir. Valiyi, kaymakamı görevden alabilirsin.

Ama onun yargıya gidip hakkını arama hakkı vardır. Bu neyi gösterir, adalet arayışını gösterir. Şimdi hak dahi aramadan ’İstifa edeceksiniz’ diyorsun. Onun çoluk çocuğu yok mu? Yarın diyecek ki ’Neden istifa ettin; hırsızlığın mı vardı, yolsuzluğun mu vardı?’ diyecek.

Çocuğuna torunlarını nasıl hesap verecek? Seçimle gelen birisinin bu kadar ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalması doğru değildir. Aday göstermezsiniz olur biter. Öbür türlü yanlıştır. Kişiler açıkça suç tehdidi altında bırakılamazlar."

ÇERÇİOĞLU’NUN ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞ GİBİ ALKIŞ ALDI

Konuşmasında Aydın’a yapılan yatırımları da öven CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Özlem Çerçioğlu’nu kast edip, "Önümüzdeki dönemde o hizmetlerini yapmak için her türlü imkanı vereceğiz" dedi. Bu sözler üzerine salondaki muhtarlar ve partililer ayağa kalkıp alkışladı. Kılıçdaroğlu’nun sözleri, ’Çerçioğlu’nun adaylığını seçimlere 1.5 yıl kala açıkladı’ olarak yorumlandı.