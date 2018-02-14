Kılıçdaroğlu'ndan müthiş iddia: Referandumdan 'hayır' çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

"Haklı olduğunuz bir davayı kaybetme şansınız yoktur. Herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Gerginlik anlayışını ortadan kaldıracağız. Ordumuz Afrin'de ama biz içeride kavgalar, iftiralar yaşıyoruz. Bir ülkeyi sevmek o ülkenin bayrağına sahip çıkmak demektir, o ülkenin insanına sahip çıkmak demektir, herkesi dost olarak görmek demektir, üretmek demektir. Bir ülkeyi sevmek insan haklarına değer vermek demektir.

'CHP KURULTAYI'NDA İNCE'NİN KONUŞMASINI ÇOK BEĞENDİM'

Kurultayda delegelerin seçtiği 60 kişi var, hepsi değerli. 60 kişiden bir MYK oluşturduk, MYK'daki arkadaşlarımız kendi görevlerini yaptıkları sürece başarıyı sağlayabiliriz. Eğitim politakaları, demokrasi, dış politikalarımız sorunlu... Bu sorunları aşmak zorundayız. Ben şunu garanti edebilirim; biz sorunları saptama ve çözüm üretme konusunda en yetkin MYK'yız. Değişim sihirli bir sözcüktür, hayatın her alanında yeniliklere açık olmak zorundayız. Bir sorunu çözeriz ama başka bir sorun ortaya çıkar. Muharrem İnce'nin konuşmasını çok beğendim. Parti içiyle ilgili konuştu ama ben tam aksine Türkiye'nin sorunlarından çıkma konusuna değindim. Muharrem Bey bizim değerli bir arkadaşımız, tabii ki bizim için çalışacak, bizim ortak bir hedefimiz var.

İLKER BAŞBUĞ

Olaya şuradan başlamak lazım; İlker Başbuğ terörist diye hapse atmadılar mı? Pek çok komutanı idama mahkûm ettiler, sonra dediler ki; orduya kumpas kuruldu. Ne diyor İlker Başbuğ, "Afrin'de ordumuz terör örgütleriyle mücadele ediyor, bunu siyasallaştırmayın" diyor. Eee doğru diyor, giden ordu Türk ordusu, hepimizin çocukları orada mücadele ediyor. Bunu söyledi diye hesabını verecek diyor. Önce sen hesabını ver, Balyoz'un, Ergenekon'un hesabını ver.

AFRİN OPERASYONU

Afrin operasyonu gerekli, tıpkı İdlib gibi. Afrin'de de güvenli bölgeye ihtiyaç var. Bunu yaparken n'aptı? O bölgede Suriye'de temel aktörler vardı, onlara bilgi verildi ve onlarla beraber yola çıkıldı. Ben şu cümleyi kullandım: Evet gireceğiz, güvenliğimizi sağlayacağız. Buna kim karar verecek, ordu karar verecek. Ben Afrin merkezine girmeyelim dedim. Kimi terörist kabul edecekler orada? Bu sözü kullanırken biz emekli askerlerle konuşuyoruz, o ülkede kendi bölgemizin güvenliğini sağlıyoruz ama bir süre sonra çekileceğiz. Nitekim iktidar kanadı da bunu söyledi. 30 km- 50 km gidildi güvenlik sağlandı. Suriyelilerin evini, yolunu yapacaksınız, diyeceksiniz ki ben buraya 50 bin Suriyeli yerleştireceğim. Sizden tek bir şey istiyorum, bir tek terör örgütü üyesini Türkiye'ye sokmayacaksınız. Afrin ayrı, Afrin'in merkezine girmek ayrı. Ben kendi ülkemin güvenliği için mücadele ediyorum, ben 30-40 km'de güvenliğimi sağlıyorsam sorun yok. Suriyelileri de eğitin, kendi ülkeleri için mücadele etsinler. İktidar doğrulara tahammül edemiyor. Ben söyledim diye kafadan karşı çıkıyorlar.

ESAD İLE BAĞLANTI KURMAMIZ GEREKİYOR

ABD'nin terör örgütü PYD'ye desteğine ilişkin Türkiye'nin tavrını çok açık ve net ortaya koyması lazım. Ben Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayım. Esad'la bağlantı kurmamız gerekiyor, "Sen YPG'ye, PKK'ya karşı mısın, ben de karşıyım. Beraber mücadele edelim" dememiz lazım. Soçi'de nasıl görüşüyorlar. Siyasette düşmanlık olmaz.

'TILLERSON'A TÜRKİYE SERT TEPKİ GÖSTERMELİ'

Tillerson'a Türkiye sert tepki göstermeli. Bu konuda alınacak her tavra her türlü desteği veririz. Amerika terör örgütlerine destek vermeye devam ederse kapatırsın. Esad'la zaten görüşüyorlar. Bunu devleti yöneten en yetkili ağızdan bana ifade edildi. Birden fazla kanalla görüşüyorlar.

'SEÇİM KARARINI BİR KİŞİ ALACAK'

Ben bazı belediye başkanları görevden alındığında veya kayyum atandığında oralarda hemen seçim yapalım demiştim. Ama buna karşı çıktılar. Şimdi seçim kararını alacak olan parlamento değil aslında. Bir kişi, tek adam alacak. Kararı o alacak, öbür tarafa dikte ettirecek. Çünkü parlamentodaki AKP grubunun bağımsız bir iradesi yok.

'REFERANDUMDA 51.2 ÇIKTI'

Referandumda 51.2 hayır çıktı. YSK'ya çöreklenmiş bir yapı dedi ki 'evet' çıktı. Devletin parası, uçağı her şeyi kullanıldı. Ona rağmen başarılı olamadılar. Önlemini alacağız. Bugünden bütün altyapıyı oluşturuyoruz. Sandığa gideceğiz. 2019'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz.

'ERDOĞAN DA ZAMAN ZAMAN DOĞRULARI SÖYLÜYOR'

Biz siyasetimizi kendi parti programımız çerçevesinde yaparız. Erdoğan da zaman zaman doğruları söylüyor. Dünkü grup toplantısında bu faizlerle işsizlik önlenmez diyor, dedim ki doğruyu söylüyor.

'HER SİYASİ PARTİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI TAVRINI ORTAYA KOYMALI'

(HDP) Siyasi partiler yasasına göre kurulmuş, kurultayını, kongrelerini yapan, parlamentoya çıkıp siyasi görüşlerini açıklayan bir parti. Benim terör konusundaki, siyasi partiler ve terör konusundaki düşüncem çok açık ve net. Her siyasi partinin çok açık ve net terör ve terör örgütüne karşı tavrını ortaya koymalı. Bu açık ve net tavır konmadığı için pek çok sorun Türkiye'nin gündemine getirilip konulabiliyor."

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