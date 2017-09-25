Kılıçdaroğlu'ndan Kuzey Irak referandumu yorumu

Kılıçdaroğlu, İstanbul'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda, AA muhabirinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin tartışmalı referandumuna ilişkin sorusunu yanıtladı.



Gündemlerindeki en önemli konunun söz konusu referandum olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Bu konuda Türkiye milli bir duruş sergiledi, parlamento da bu duruşun arkasında durdu. Önümüzdeki günlerde yapılması gereken iki önemli şey var. Bunlardan birincisi, Türkiye'de hükümetin ortak ses çıkarması. Üzülerek ifade edeyim farklı sesler çıkıyor. Bu Türkiye'nin itibarına zarar veriyor. İkinci önemli atılması gereken adım, süratle Irak merkezi yönetimi ile Türkiye'nin ve İran'ın bir araya gelmesi ve bu soruna ortak çözüm üretmeleri. Eğer ortak bir çözüm üretilebilirse Türkiye bu konuda önemli mesafeler alabilir."