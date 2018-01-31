Kılıçdaroğlu'ndan kurultay çağrısı: Şölen gibi geçsin

CHP’nin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı öncesinde yapılan son Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündemdeki konular ve kurultay hazırlıkları ele alındı. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ÖSO’yu Kuvayı Milliye’ye benzettiği konuşmasını eleştirerek, “Bu sözlere en sert tepkiyi gösterin” dedi. Kılıçdaroğlu, iki yıldır birlikte görev yaptığı MYK üyelerine teşekkür ederek, özetle şunları söyledi: “Çok zor bir dönemde hepiniz özverili bir şekilde çalıştınız. Uyum içinde elinizden geleni yaptınız. Şimdi kurultayımız var. Sizinle aramızda siyasi bir birliğin yanı sıra gönül birliği de var. Gönül yoldaşlığımız var. Herkesin kendi alanıyla ilgili güzel çalışmaları oldu. Bundan sonrasına artık delege karar verecek ve biz de bu karara saygı göstereceğiz. Anadolu’dan özellikle milletvekili çıkmayan illerden PM’ye katılımın daha çok olmasını istiyorum.”

Kılıçdaroğlu, kurmaylarına uyarıda da bulunarak, “Kurultayda provokasyonlar olabilir. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Kurultay şenlik havasında geçmeli. Herkese örnek olacak bir kurultay yapacağız. Kavgasız, gürültüsüz, herkesin düşüncesini özgürce dile getirdiği ve demokrasi şöleninin yaşandığı bir kurultay yapacağız. Hazırlıklarınızı buna göre yapın” mesajı verdi.

YENİ KADRO, YENİ ANLAYIŞ

KILIÇDAROĞLU, Doğan Haber Ajansı’na (DHA) dün yaptığı açıklamada ise özetle şunları söyledi: “Kurultaydan sonra yeni bir kadro çıkacak ortaya. Biz yeni kadroyla yeni anlayışla Türkiye’nin sorunlarına kilitlenerek ama çözüm de üreterek yeni ve daha güçlü bir anlayışla yola çıkacağız. Eğer blok liste konusunda bir eğilim ortaya çıkmazsa delegeler arasında o zaman çarşaf liste olacak. 52 kişilik bir anahtar ve bilim yönetim kültür platformu için 12 kişilik bir listemiz olacak. Sürpriz isimleri beklemeyin. Anayasası olmayan, yargısı iflas eden bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Üzerimize düşen sorumluluk diğer partilere göre çok daha fazla. Toplum büyük bir baskı altındadır. Baskıdan toplum çıkmak istiyor. Onların sözcüsü de biz olacağız.”