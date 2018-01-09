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    Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul çağrısı: Demokratik yarış olsun 

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    09.01.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    CHP’de, gözler 13 Ocak’ta yapılacak İstanbul İl Kongresi’ne çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul’un 39 ilçe başkanı ile yaptığı toplantıda il başkanlığı için 3 isim öne çıktı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Demokratik bir yarış olsun” diyerek, çok adaylı bir seçimi işaret etti.

    CHP’de 3-4 Şubat’ta yapılacak Büyük Kurultay öncesi kongreler sürüyor. 78 il kongresinde 26 ilde yeni isimler seçildi. Ankara ve İzmir’de kongreler hafta sonu yapıldı. Konya, Mersin ve İstanbul il kongreleri ise bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Şu ana kadar İstanbul’da mevcut il başkanı Cemal Canpolat’ın yanı sıra Parti Meclisi Üyesi Canan Kaftancıoğlu, eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Doç. Dr. Yunus Emre, eski milletvekilleri Çetin Soysal ve Ali Kemal Kumkumoğlu, eski il başkanı Nebil İlseven, önceki kongrede Canpolat’a karşı 27 oyla kaybeden Gökhan Zeybek adaylar arasında yer alıyor.

    BAŞKANLAR ANKARA’DA

    Kılıçdaroğlu, 39 İlçe başkanı ile dün yaptığı toplantıda İstanbul il başkanlığı için görüşlerini sordu. İlçe başkanları 11 farklı isim sundu. En fazla oy Kaftancı, Canpolat ve Zeybek’e çıktı. Kılıçdaroğlu hiç bir adaya açık destek vermezken, “Demokratik bir yarış olmasını istiyorum” dedi.

    PROVOKASYON UYARISI

    Kılıçdaroğlu, kongrelerde yaşanan olaylar nedeniyle teşkilatı da uyarı yaptı. İstanbul’da kavgalı bir kongre görüntüsü yaşanmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, İzmir İl Kongresi’nde açtığı pankartla olaylar yaşanmasına neden olan kişinin parti üyesi olmadığını tespit ettiklerini belirterek, “Bu olay bir provokasyondu” dedi.

    PM DE YENİLENECEK

    İstanbul İl Kongresi’nin ardından 3-4 Şubat’taki Kurultay süreci başlayacak. Kurultay’da Parti Meclisi’nin (PM) büyük oranda değişmesi bekleniyor. Kurultayın tamamlanmasının ardından CHP’yi 2019’da yapılacak kritik seçimlere götürecek kadrolar tamamlanmış olacak. 

    ADİL TÜRKİYE GÖKTEPE’YE VİCDAN BORCUMUZDUR

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltında gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybeden gazeteci Metin Göktepe’nin 22’nci ölüm yıldönümünde Twitter’dan paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu mesajında, “Haber peşindeyken gözaltına alınarak öldürülmüş gencecik bir gazeteciydi... Katilleri yargılansa da ne annesinin gözündeki yaş bitti ne de içimizdeki utanç. Özgür, adil ve demokratik bir Türkiye Metin Göktepe’ye vicdan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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