Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Kılıçdaroğlu'ndan Gökçek'e destek geldi

    Kılıçdaroğlu'ndan Gökçek'e destek geldi

    AA
    19.10.2017 - 15:40 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istifası istenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek için konuştu. Kılıçdaroğlu, 'İnsanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin temel taşı olan muhtarların yetkilerinin artırılması ve güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

    Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu soruları yanıtladı. CHP lideri, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in bulunduğu bazı belediye başkanlarına yönelik 'istifa etmezlerse bedeli ağır olur' dedi. İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçebileceğine işaret etti. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Öteden beri söylediğim şu, 'milli irade, halkın iradesi, seçimle gelen seçimle gitmeli' diyoruz, bunun dışındaki bütün yolları doğru bulmuyorum. Bir kişi seçimle gelmişse, onu makamından edecek kişinin de ona oy veren vatandaşlar olması lazım. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları doğru bulmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Bu sadece AK Parti'li belediye başkanları için değil, bütün belediye başkanları için geçerli bir kural. Bir yolsuzluğu, usulsüzlüğü, yasa dışılığı varsa İçişleri Bakanlığı gereğini yapıyor zaten. Onun dışında insanları zorla istifaya zorlamayı doğru bulmuyorum, demokratik de bulmuyorum, ahlaki de bulmuyorum."

    'TÜRKİYE YARDIM YAPMALI'

    Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki operasyonlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu ise, "Üzülerek şunu ifade edeyim, Ortadoğu bataklığına Türkiye'nin girmemesi gerektiğini defalarca dile getirdim. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bölgede arzu ettiğimiz ağırlığı yok. Eğer bu süreç iyi değerlendirilebilirse, sağlıklı ve tutarlı bir strateji oluşturulabilirse, Irak'la, İran'la ortak iş birliği gerçekleştirilebilinirse, bölgede kan dökülmeden sorun aşılabilir diye düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

    Bir Arap-Kürt çatışmasının bölgeye büyük zararlar vereceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bölge halklarının, Kürt olsun, Arap olsun, Türkmenler, Ezidiler olsun açlığa mahkum edilmesini asla doğru bulmayız. Oralarda yaşayan insanlar, özellikle siviller çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Yeri ve zamanı geldiğinde Türkiye o bölgeye el atmalı, o insanlara yardım yapmalıdır" ifadesini kullandı.

    Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'ndan ayrılışı sırasında bir grup temizlik işçisi Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmek istedi. İşçilerin bu isteğine olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Sizin kadro sorununuz çözülünceye kadar mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

    Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri